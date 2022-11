La Corée du Nord tire 23 missiles, déclenchant une alerte aérienne dans le Sud

Des sirènes de raid aérien ont retenti sur une île sud-coréenne et les habitants ont été évacués vers des abris souterrains après que la Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles mercredi, au moins un d’entre eux dans sa direction et atterrissant près de la frontière maritime tendue des rivaux. La Corée du Sud a rapidement réagi en lançant ses propres missiles dans la même zone frontalière.

Les lancements ont eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire” en signe de protestation contre les exercices militaires sud-coréens-américains en cours qu’elle considère comme une répétition d’invasion. La Maison Blanche a soutenu que les États-Unis n’avaient aucune intention hostile envers la Corée du Nord et s’est engagé à travailler avec des alliés pour freiner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Le barrage de tests de missiles du Nord est également survenu alors que l’attention du monde se concentrait sur la Corée du Sud à la suite d’une tragédie d’Halloween le week-end qui a vu plus de 150 personnes tuées dans une foule à Séoul dans ce qui a été la plus grande catastrophe du pays depuis des années.

L’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait lancé mercredi au moins 23 missiles – 17 le matin et 6 l’après-midi – au large de ses côtes est et ouest. Il a déclaré que les armes étaient toutes des missiles balistiques à courte portée ou des missiles sol-air présumés. Mercredi également, la Corée du Nord a tiré une centaine d’obus d’artillerie dans une zone tampon maritime orientale que les Corées ont créée en 2018 pour réduire les tensions, selon l’armée sud-coréenne.

Les 23 missiles lancés représentent un nombre record de tests de missiles quotidiens par la Corée du Nord, selon certains experts.

L’un des missiles balistiques volait vers l’île d’Ulleung en Corée du Sud avant d’atterrir à 167 kilomètres (104 miles) au nord-ouest de l’île. L’armée sud-coréenne a par la suite émis une alerte de raid aérien sur l’île, selon les chefs d’état-major interarmées du Sud. Les médias sud-coréens ont publié des photos montrant des habitants de l’île se déplaçant vers des abris souterrains.

Quelques heures plus tard mercredi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir levé l’alerte de raid aérien sur l’île. Le ministère sud-coréen des Transports a déclaré qu’il avait fermé certaines routes aériennes au-dessus des eaux orientales du pays jusqu’à jeudi matin à la suite des lancements nord-coréens.

Ce missile a atterri à 26 kilomètres (16 miles) de la frontière maritime des rivaux. Il a atterri dans les eaux internationales mais loin au sud de la frontière des deux pays, au large de la côte est de la Corée du Sud. L’armée sud-coréenne a déclaré que c’était la première fois qu’un missile nord-coréen atterrissait si près de la frontière maritime depuis la division des pays en 1948.

“C’est vraiment sans précédent et nous ne le tolérerons jamais”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué.

En 2010, la Corée du Nord a bombardé une île sud-coréenne de première ligne au large de la côte ouest de la péninsule, tuant quatre personnes. Mais les armes utilisées étaient des roquettes d’artillerie, et non des missiles balistiques dont les lancements ou les essais sont interdits par de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Plus tard mercredi, des avions de combat sud-coréens ont lancé trois missiles air-sol à guidage de précision près de la frontière maritime orientale pour montrer leur détermination à sévir contre les provocations nord-coréennes. L’armée sud-coréenne a déclaré que les missiles ont atterri dans les eaux internationales à la même distance de 26 kilomètres (16 miles) au nord de la frontière maritime que le missile nord-coréen est tombé plus tôt mercredi.

Il a déclaré qu’il restait prêt à remporter “une victoire écrasante” contre la Corée du Nord lors d’affrontements potentiels.

“La Corée du Nord tirant des missiles d’une manière qui déclenche des sirènes de raids aériens semble avoir pour but de menacer les Sud-Coréens de faire pression sur leur gouvernement pour qu’il change de politique”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “L’expansion des capacités militaires et des tests de la Corée du Nord est inquiétante, mais offrir des concessions sur la coopération de l’alliance ou la reconnaissance nucléaire aggraverait les choses.”

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont identifié plus tôt trois des armes nord-coréennes lancées comme des “missiles balistiques à courte portée” tirés depuis la ville côtière de Wonsan, à l’est du Nord, y compris celui qui a atterri près de la frontière maritime.

Les armes nord-coréennes à courte portée sont conçues pour frapper des installations clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

Lors d’une réunion d’urgence avec de hauts responsables de la sécurité, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a ordonné aux responsables de prendre des mesures rapides et non précisées pour que la Corée du Nord subisse les conséquences de sa provocation. Il a déclaré qu’il considérerait l’atterrissage du missile nord-coréen près de la frontière comme “une violation virtuelle de (nos) eaux territoriales”.

Lors de la réunion d’urgence sud-coréenne, les responsables ont également déploré que les lancements de missiles nord-coréens soient intervenus alors que la Corée du Sud est en deuil à cause de l’écrasement de la foule. Ils ont noté que cela “montrait clairement la nature du gouvernement nord-coréen”, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Plus tôt mercredi, le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes qu’au moins deux missiles balistiques tirés par la Corée du Nord montraient une trajectoire peut-être “irrégulière”. Cela suggère que les missiles sont le missile KN-23 hautement maniable et à capacité nucléaire du Nord, qui a été calqué sur le missile russe Iskander.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a qualifié la poursuite des essais de missiles de la Corée du Nord d'”absolument inadmissible”.

L’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud a déclaré que le danger d’affrontements armés entre les Corées au large de leurs côtes occidentales ou orientales augmentait. Il a déclaré que la Corée du Sud devait apporter des “réponses proportionnelles” aux provocations nord-coréennes, et non des “réponses écrasantes”, pour empêcher les tensions de devenir incontrôlables et éventuellement conduire le Nord à utiliser ses armes nucléaires tactiques.

Les animosités sur la péninsule coréenne ont été vives ces derniers mois, la Corée du Nord testant une série de missiles à capacité nucléaire et adoptant une loi autorisant l’utilisation préventive de ses armes nucléaires dans un large éventail de situations. Certains experts doutent encore que la Corée du Nord utiliserait d’abord des armes nucléaires face aux forces américaines et sud-coréennes.

La Corée du Nord a fait valoir que ses récents essais d’armes visaient à émettre un avertissement à Washington et à Séoul concernant leur série d’exercices militaires conjoints qu’elle considère comme une répétition d’invasion, y compris les exercices de cette semaine impliquant environ 240 avions de combat.

Dans un communiqué publié tôt mercredi, Pak Jong Chon, secrétaire du Parti des travailleurs au pouvoir et considéré comme un proche confident du dirigeant Kim Jong Un, a qualifié les soi-disant exercices de l’armée de l’air Vigilant Storm “d’agressifs et de provocateurs”.

“Si les États-Unis et la Corée du Sud tentent d’utiliser leurs forces armées contre (la Corée du Nord) sans aucune crainte, les moyens spéciaux des forces armées (du Nord) accompliront leur mission stratégique sans délai”, a déclaré Pak, dans une référence apparente à son armes nucléaires du pays.

“Les États-Unis et la Corée du Sud devront faire face à une affaire terrible et payer le prix le plus horrible de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Les responsables américains et sud-coréens ont fermement déclaré que leurs exercices étaient de nature défensive et qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer la Corée du Nord.

«Nous rejetons l’idée qu’ils servent de toute sorte de provocation. Nous avons clairement indiqué que nous n’avions aucune intention hostile envers (la Corée du Nord) et nous les appelons à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue”, a déclaré mardi soir la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson.

La Corée du Nord « continue de ne pas répondre. Dans le même temps, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires pour limiter la capacité du Nord à faire progresser ses programmes d’armement illégaux et à menacer la stabilité régionale », a déclaré Watson.