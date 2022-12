La Corée du Nord tire 2 missiles balistiques capables d’atteindre le Japon

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a testé dimanche une paire de missiles balistiques à capacité nucléaire avec une gamme de frappes japonaises, dans une éventuelle protestation contre l’adoption par Tokyo d’une nouvelle stratégie de sécurité pour pousser à une position plus offensive contre le Nord Corée et Chine.

Les lancements ont également eu lieu deux jours après que le Nord a affirmé avoir effectué un test clé nécessaire pour construire un missile balistique intercontinental plus mobile et plus puissant conçu pour frapper le continent américain.

Les deux missiles ont parcouru environ 500 kilomètres (310 miles) à une altitude maximale de 550 kilomètres (340 miles) depuis la région de Tongchangri, au nord-ouest du pays, avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon, selon les gouvernements sud-coréen et japonais.

L’armée sud-coréenne a déclaré que les deux missiles avaient été lancés à un angle prononcé, suggérant que l’arme aurait pu voyager plus loin si elle avait été tirée sur une trajectoire standard. La Corée du Nord teste généralement des missiles à moyenne et longue portée à un angle élevé pour éviter les pays voisins, bien qu’elle ait tiré un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon en octobre, forçant Tokyo à émettre des alertes d’évacuation et à arrêter les trains.

Lors d’une réunion d’urgence, de hauts responsables de la sécurité sud-coréens ont déploré les provocations continues de la Corée du Nord qui, selon eux, surviennent malgré “le sort de ses citoyens gémissant de faim et de froid en raison d’une grave pénurie alimentaire”. Ils ont déclaré que la Corée du Sud renforcerait une coopération trilatérale en matière de sécurité avec les États-Unis et le Japon, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Toshiro Ino, a critiqué séparément la Corée du Nord pour avoir menacé la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale. Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré que les lancements mettaient en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Il a déclaré que les engagements américains envers la défense de la Corée du Sud et du Japon “restent à toute épreuve”.

Kwon Yong Soo, ancien professeur à l’Université de la Défense nationale de Corée en Corée du Sud, a déclaré que la Corée du Nord avait probablement testé son missile Pukguksong-2, une variante terrestre à combustible solide de sa famille de missiles Pukguksong pouvant être tirée depuis des sous-marins. Kwon a déclaré que les détails de vol des armes testées dimanche étaient similaires à ceux des deux tests connus du Pukguksong-2 en 2017.

Kwon a déclaré que le Pukguksong-2 peut parcourir environ 1 200 à 2 000 kilomètres (745 à 1 240 miles) s’il est lancé sur une trajectoire normale, une portée suffisante pour frapper des installations clés au Japon, y compris des installations militaires américaines là-bas.

“La Corée du Nord a organisé une manifestation armée avec une version terrestre d’un missile balistique lancé par un sous-marin qu’elle peut tirer rapidement en réponse” à la stratégie de sécurité nationale japonaise, a déclaré Kwon.

Certains observateurs disent que la Corée du Nord pourrait avoir testé un missile à moyenne portée nouvellement développé qui peut encore atteindre le Japon.

Vendredi, le gouvernement japonais a adopté une stratégie de sécurité nationale qui lui permettrait de mener des frappes préventives et de tirer de puissants missiles de croisière pour se donner une position plus offensive face aux menaces de la Chine et de la Corée du Nord voisines. C’était une rupture majeure avec son principe d’après-guerre strictement réservé à l’autodéfense. La stratégie japonaise désigne la Chine comme “le plus grand défi stratégique” – devant la Corée du Nord et la Russie – aux efforts du Japon pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité pour lui-même et la communauté internationale.

Le lancement de dimanche est le premier essai public d’armes du Nord depuis le lancement le mois dernier de son ICBM Hwasong-17 à carburant liquide de développement, à plus longue portée, capable d’atteindre l’ensemble du territoire américain. Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé une variété d’autres missiles à un rythme record.

La Corée du Nord a défendu ses essais d’armes comme des mesures d’autodéfense pour faire face aux exercices militaires étendus entre les États-Unis et la Corée du Sud qu’elle considère comme une répétition d’invasion. Mais certains experts affirment que la Corée du Nord a probablement utilisé l’entraînement militaire de ses rivaux comme excuse pour élargir son arsenal et accroître son influence dans les futures négociations avec les États-Unis pour obtenir un allégement des sanctions et d’autres concessions.

“Face à la pression diplomatique croissante après une année sans précédent pour les essais de missiles nord-coréens, le régime de Kim est déterminé à ne montrer aucune faiblesse avant les événements politiques du Nouvel An”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Vendredi, la Corée du Nord a déclaré avoir testé un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique la veille, un développement qui, selon les experts, pourrait lui permettre de posséder un arsenal balistique intercontinental plus mobile et plus difficile à détecter. missiles qui peuvent atteindre le continent américain.

La Corée du Nord utilisera probablement le moteur pour construire un ICBM à combustible solide, qui fait partie d’une liste de systèmes d’armes de haute technologie que le dirigeant Kim Jong Un s’est engagé à construire pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité américaine, selon les experts.

Tous les ICBM existants de la Corée du Nord utilisent un propulseur liquide, qui doit être ajouté aux armes avant qu’elles ne soient tirées. Cela permet aux étrangers de repérer relativement plus facilement leurs préparatifs de lancement via des satellites. Mais le carburant des fusées à propergol solide est déjà chargé à l’intérieur, ce qui raccourcit les temps de préparation au lancement, augmente leur mobilité et rend plus difficile pour les étrangers de savoir ce qui se passe avant le décollage. La Corée du Nord dispose déjà d’un arsenal croissant de missiles balistiques à courte portée et à combustible solide ciblant des emplacements clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

Kwon, l’ancien professeur, a déclaré que la Corée du Nord pourrait tester un ICBM à combustible solide conçu pour atteindre la côte ouest des États-Unis dès le premier semestre de l’année prochaine.

Certains experts spéculent que la Corée du Nord possède déjà des missiles à pointe nucléaire fonctionnels qui peuvent frapper l’ensemble des États-Unis et ses alliés la Corée du Sud et le Japon, compte tenu du nombre d’années qu’il a consacrées à son programme nucléaire. Mais d’autres disent que le pays est encore à des années d’acquérir de telles armes, notant qu’il n’a pas encore prouvé publiquement qu’il dispose d’une technologie pour construire des ogives suffisamment petites pour être placées sur des missiles ou protéger les ogives des conditions difficiles de la rentrée atmosphérique.

___

L’écrivain de l’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press