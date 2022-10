La Corée du Nord tire 2 missiles à courte portée vers la mer

La Corée du Nord a tiré vendredi deux missiles balistiques à courte portée vers la mer lors de ses premiers lancements d’armes balistiques en deux semaines, alors que l’armée américaine avertissait le Nord que l’utilisation d’armes nucléaires “entraînerait la fin de ce régime”.

L’armée sud-coréenne a détecté les deux lancements depuis la zone côtière nord-est de Tongchon vers midi vendredi, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées de Séoul dans un communiqué. Il a indiqué que les deux missiles ont parcouru environ 230 kilomètres à une altitude maximale de 24 kilomètres.

Le communiqué indique que la Corée du Sud condamne fermement les lancements, les qualifiant de “grave provocation” qui sape la paix régionale et viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant toute activité balistique de la Corée du Nord.

Le commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré que les lancements mettaient en évidence “l’impact déstabilisateur” des programmes illicites d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Le ministère japonais de la Défense a déclaré qu’il avait également détecté les lancements et que le type de missiles utilisés et leurs informations de vol étaient toujours en cours d’analyse.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que son principal envoyé nucléaire avait eu des entretiens téléphoniques séparés avec ses homologues américain et japonais peu après les lancements. Il a déclaré que les trois pays étaient convenus de renforcer la coordination trilatérale sur la Corée du Nord tout en réitérant leurs appels pour que le Nord arrête les essais d’armes et reprenne les pourparlers.

Les lancements consécutifs, les premiers essais de missiles balistiques du Nord depuis le 14 octobre, ont eu lieu le dernier jour des exercices de terrain annuels “Hoguk” de 12 jours en Corée du Sud, qui ont également impliqué un nombre indéterminé de soldats américains cette année. La semaine prochaine, les forces aériennes sud-coréennes et américaines prévoient également de mener un entraînement à grande échelle.

La Corée du Nord considère ces exercices réguliers par Séoul et Washington comme une pratique pour lancer une attaque contre le Nord, bien que les alliés disent que leurs exercices sont de nature défensive.

En Corée du Sud, Joly appelle à la paix face aux menaces du Nord La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a appelé à la paix dans la péninsule coréenne lors d’une visite dans la zone démilitarisée. La Corée du Nord teste des armes depuis des semaines, provoquant des tensions sécuritaires dans la région.

Les exercices aériens “Vigilant Storm” de la semaine prochaine doivent se dérouler du lundi au vendredi et impliquer environ 140 avions de combat sud-coréens et environ 100 avions américains. Les avions comprennent des avions de chasse sophistiqués comme des F-35 des deux pays, a déclaré vendredi le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.

Depuis fin septembre, la Corée du Nord a lancé un barrage de missiles vers la mer dans ce qu’elle a appelé des tests simulés de systèmes d’armes nucléaires tactiques conçus pour attaquer des cibles sud-coréennes et américaines. La Corée du Nord a déclaré que ses activités de test visaient à émettre un avertissement au milieu d’une série d’exercices militaires sud-coréens et américains.

Mais certains experts disent que Pyongyang a également utilisé les exercices de ses rivaux comme une chance de tester de nouveaux systèmes d’armes, de renforcer sa capacité nucléaire et d’augmenter son influence dans les relations futures avec Washington et Séoul.

Les États-Unis et la Corée du Sud émettent de sévères avertissements

Tongchon, le site de lancement des lancements nord-coréens du vendredi, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière intercoréenne. La zone était apparemment plus proche de la Corée du Sud que tout autre site de lancement de missiles que la Corée du Nord a utilisé jusqu’à présent cette année.

La Corée du Sud et les États-Unis ont fermement mis en garde la Corée du Nord contre l’utilisation préventive de ses armes nucléaires.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un inspecte des exercices militaires, sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, dans un lieu tenu secret en Corée du Nord le 8 octobre. (Korean Central News Agency/Korea News Service/Associated Press)

Le rapport sur la stratégie de défense nationale du Pentagone publié jeudi a déclaré que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires « entraînera la fin de ce régime ».

“Il n’y a aucun scénario dans lequel le régime de Kim pourrait utiliser des armes nucléaires et survivre”, indique le rapport. Le Pentagone a déclaré qu’il continuerait à dissuader les attaques nord-coréennes grâce à une “posture avancée”, y compris la dissuasion nucléaire, les défenses aériennes et antimissiles intégrées, ainsi qu’une coordination et une interopérabilité étroites avec la Corée du Sud.

Craintes d’un essai nucléaire

Lors d’une visite à Tokyo mardi, la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman a réaffirmé que les Etats-Unis utiliseraient pleinement leurs capacités militaires, “y compris nucléaires”, pour défendre leurs alliés la Corée du Sud et le Japon.

On craint que le Nord ne fasse monter les enchères dans les semaines à venir en procédant à son premier essai nucléaire depuis 2017.

Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré jeudi qu’un nouvel essai nucléaire par la Corée du Nord “serait une nouvelle confirmation d’un programme qui avance à plein régime d’une manière incroyablement préoccupante”.

Il a déclaré que l’agence des Nations Unies avait observé les préparatifs d’un nouveau test, qui serait le septième au total pour le Nord, mais n’a donné aucune indication sur l’imminence d’une explosion atomique.

Ces derniers jours, la Corée du Nord a également tiré des centaines d’obus dans les zones tampons maritimes intercoréennes que les deux Corées ont établies en 2018 pour réduire les tensions militaires de première ligne. La Corée du Nord a déclaré que les tirs d’artillerie étaient en réaction aux exercices de tir réel sud-coréens dans les zones frontalières terrestres.

Lundi, les Corées rivales ont échangé des coups de semonce le long de leur frontière maritime occidentale contestée, scène d’effusions de sang et de batailles navales passées, alors qu’elles s’accusent mutuellement d’avoir violé la frontière.