La Corée du Nord tire 2 missiles à courte portée dans la mer alors que les États-Unis amarrent un sous-marin nucléaire en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée dans sa mer orientale tôt mercredi dans ce qui semblait être une déclaration de défi alors que les États-Unis déployaient un sous-marin nucléaire en Corée du Sud pour la première fois en décennies.

Les lancements ont eu lieu alors que le Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis tentait d’obtenir la libération d’un soldat américain qui s’était enfui en Corée du Nord du côté sud-coréen d’un village frontalier mardi après-midi.

Le soldat de 2e classe Travis King, au début de la vingtaine, venait d’être libéré d’une prison sud-coréenne où il était détenu pour voies de fait. Au lieu de monter dans un avion pour être ramené à Fort Bliss, au Texas, il est parti et a participé à une visite du village frontalier coréen de Panmunjom, où il a traversé la frontière en courant, ont déclaré des responsables américains.

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré que de 3h30 à 3h46 du matin, la Corée du Nord avait tiré deux missiles balistiques à courte portée depuis une zone proche de la capitale Pyongyang qui ont parcouru environ 550 kilomètres (341 miles) avant d’atterrir dans les eaux à l’est de la péninsule coréenne. .

Ces détails de vol étaient similaires à l’évaluation de l’armée japonaise, qui a déclaré que les missiles avaient atterri en dehors de la zone économique exclusive du Japon et qu’il n’y avait aucun rapport immédiat de dommages causés par des navires ou des avions dans les zones touchées.

La distance de vol des missiles nord-coréens correspondait à peu près à la distance entre Pyongyang et la ville portuaire sud-coréenne de Busan, où l’USS Kentucky est arrivé mardi après-midi lors de la première visite d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud depuis les années 1980.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes que les missiles nord-coréens se déplaçaient sur une trajectoire basse, leur altitude maximale atteignant environ 50 kilomètres (31 miles), et démontraient peut-être une « manœuvre irrégulière » en vol.

Le Japon a déjà utilisé un langage similaire pour décrire les caractéristiques de vol d’une arme nord-coréenne inspirée du missile russe Iskander, qui se déplace à basse altitude et est conçu pour être maniable en vol afin d’améliorer ses chances d’échapper aux défenses antimissiles.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont condamné les lancements nord-coréens comme une « provocation majeure » qui menace la paix et la stabilité dans la région et ont déclaré que les militaires sud-coréens et américains surveillaient de près le Nord pour de nouvelles activités d’armement.

Les lancements de mercredi ont marqué la première activité balistique du Nord depuis le 12 juillet, date à laquelle il a testé en vol un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide qui a démontré une portée potentielle pour atteindre profondément le continent américain. Ce lancement a été supervisé par le dirigeant autoritaire du pays, Kim Jong Un, qui s’est engagé à renforcer davantage les capacités de combat nucléaire de son pays face à l’expansion des activités militaires américano-sud-coréennes, qu’il a accusées d’avoir aggravé l’environnement sécuritaire dans la péninsule coréenne.

Les tensions ont augmenté dans la région ces derniers mois alors que le rythme des essais d’armes nord-coréens et des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens a augmenté dans un cycle de tit-for-tat.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé une centaine de missiles tout en tentant de démontrer une double capacité à mener des attaques nucléaires à la fois sur la Corée du Sud et sur la partie continentale des États-Unis. En réponse, les alliés ont intensifié leur entraînement militaire conjoint et ont convenu d’augmenter les déploiements d’actifs stratégiques américains tels que des bombardiers à longue portée, des porte-avions et des sous-marins dans la région.

Les visites périodiques de sous-marins nucléaires américains capables de lancer des missiles balistiques en Corée du Sud étaient l’un des nombreux accords conclus par le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol en avril en réponse à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord. Ils ont également convenu d’élargir davantage les exercices militaires combinés, de renforcer la planification conjointe des éventualités nucléaires et d’établir un groupe consultatif nucléaire bilatéral, qui a tenu sa réunion inaugurale à Séoul mardi.

Ces mesures visaient à apaiser les inquiétudes sud-coréennes concernant l’arsenal nucléaire croissant de la Corée du Nord et à réprimer les voix au sein du Sud appelant le pays à poursuivre son propre programme d’armes nucléaires.

Les forces américaines coréennes ont déclaré dans un communiqué que l’arrivée du Kentucky à Busan reflétait l’engagement « à toute épreuve » des États-Unis en faveur d’une « dissuasion étendue », faisant référence à l’assurance de défendre son allié avec toutes ses capacités militaires, y compris nucléaires.

Le sous-marin de classe Ohio peut être équipé d’environ 20 missiles balistiques Trident II d’une portée de 12 000 kilomètres (7 456 miles), a déclaré Moon Keun-sik, un expert en sous-marins qui enseigne à l’Université Kyonggi en Corée du Sud.

«Depuis ce sous-marin, les États-Unis peuvent lancer des attaques (sur la Corée du Nord) de n’importe où dans le monde… Mais il y aura sûrement des contrecoups de la Corée du Nord et de la Chine, car c’est comme si les forces nucléaires les plus secrètes et les plus menaçantes du monde étaient déployées à leur porte. , » il a dit.

Alors que certains conservateurs sud-coréens ont exprimé leur déception que la réunion Biden-Yoon d’avril n’ait pas abouti à un accord sur le stationnement d’armes nucléaires ou d’actifs stratégiques américains dans le Sud, placer des armes nucléaires au large et sur des sous-marins est « en fait un moyen de dissuasion plus fort à bien des égards ». a déclaré Duyeon Kim, analyste principal au Center for a New American Security de Washington.

« La dissuasion est renforcée lorsque l’emplacement des actifs stratégiques américains est inconnu de l’adversaire tant que l’adversaire sait que ces armes existent », a déclaré Kim.

Pourtant, Séoul et Washington devront trouver le « sweet spot » en ce qui concerne la visibilité de la dissuasion étendue de l’Amérique.

« Trop de visibilité sur les actifs stratégiques pourrait en fait saper l’effet dissuasif tandis que trop peu pourrait soulever des questions à Séoul sur l’engagement », a déclaré Kim.

Les écrivains AP Mari Yamaguchi et le journaliste vidéo Haruka Nuga ont contribué depuis Tokyo.

Kim Tong-hyung et Hyung-jin Kim, Associated Press