La Corée du Nord teste un missile balistique doté d’une ogive «super large» – médias – RT World News

Kim Jong-un a déclaré que davantage de tests étaient nécessaires pour « contenir et contrecarrer » les plans des États-Unis dans la région.

L’armée nord-coréenne a testé une nouvelle variante de son missile balistique Hwasong-11 armé d’un missile balistique à courte portée. « super-grand » ogive nucléaire, ont rapporté les médias d’État mercredi. Le test a été effectué en réponse à la « grave menace provenant de forces extérieures », Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré.

L’essai a eu lieu dans un lieu inconnu sur la côte est de la Corée du Nord et a été supervisé personnellement par Kim, a rapporté l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Le missile en question était une nouvelle version du missile balistique à courte portée Hwasong-11, amélioré pour emporter une ogive conventionnelle de 4,5 tonnes.

Le Hwasong-11 est en service depuis 2019. De conception similaire à l’ATACMS américain, il est tiré depuis un lanceur mobile et a une portée maximale d’environ 410 km (250 miles). La Corée du Nord a testé une version capable de transporter un missile balistique intercontinental « super-grand » une ogive nucléaire a été testée en juillet, mais le test de mercredi était le premier effectué avec une telle ogive réellement attachée au missile.

« De tels tests et l'amélioration constante des performances des armes et des équipements grâce à eux sont directement liés à la grave menace que représentent les forces extérieures pour l'environnement de sécurité de l'État. [North Korea] » KCNA a cité les propos de Kim.















« Ce n’est qu’en disposant d’une puissance forte que nous pourrons contenir et contrecarrer les erreurs de jugement stratégique de nos ennemis. » Il a poursuivi en soulignant que les armes nucléaires et conventionnelles de Pyongyang doivent être constamment améliorées.

UN « missile de croisière stratégique » a également été testé mercredi, a déclaré KCNA.

Les essais de missiles ont été condamnés par les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, qui les ont qualifiés de provocation. « menace gravement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. »

Ces essais ont eu lieu moins d’un mois après la fin d’exercices militaires de grande envergure entre les États-Unis et la Corée du Sud. Alors que Washington et Séoul ont décrit ces exercices comme étant de nature défensive, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères les a qualifiés de « militaires de combat ». « exercices de guerre provocateurs en vue d’une agression ».

Après une brève détente sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump, les États-Unis et la Corée du Sud ont augmenté l’ampleur et la fréquence de leurs exercices militaires ces dernières années. Pyongyang a réagi en intensifiant son programme de tests de missiles, tirant plus de 100 missiles balistiques et de croisière depuis 2022.

La Corée du Nord n’a pas testé d’arme nucléaire depuis 2017, même si les analystes militaires occidentaux prédisent depuis 2021 qu’un tel essai est imminent. Dans une apparente démonstration de force la semaine dernière, le journal nord-coréen Rodong Sinmun a publié des photos de Kim inspectant une installation d’enrichissement d’uranium dans laquelle on pouvait voir des centaines de centrifugeuses.

Dans un discours prononcé lundi dernier pour célébrer le 76e anniversaire de l’État nord-coréen, Kim s’est engagé à « exponentiellement » étendre l’arsenal nucléaire du pays afin de contrer « menaces perpétrées par les impérialistes américains » et leur « forces vassales ».