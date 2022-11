La Corée du Nord teste un ICBM avec une portée pour frapper l’ensemble des États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental qui a atterri près des eaux japonaises vendredi lors de son deuxième essai d’armes majeur ce mois-ci qui a montré une capacité potentielle à lancer des frappes nucléaires sur tout le continent américain.

La série torride d’essais d’armes du Nord vise à faire progresser son arsenal nucléaire et à obtenir de plus grandes concessions dans le cadre d’une éventuelle diplomatie. Ils surviennent alors que la Chine et la Russie se sont opposées aux mesures américaines visant à durcir les sanctions visant à freiner le programme nucléaire de la Corée du Nord.

L’état-major interarmées du Sud a déclaré avoir détecté le lancement de l’ICBM depuis la région de la capitale nord-coréenne vers 10 h 15 et l’arme s’est envolée vers la côte est du Nord à travers le pays. Le Japon a déclaré que l’ICBM semblait avoir volé sur une trajectoire élevée et atterri à l’ouest d’Hokkaido.

Selon les estimations sud-coréennes et japonaises, le missile nord-coréen a parcouru environ 6 000 à 6 100 kilomètres (3 600 à 3 790 milles) à une altitude maximale de 1 000 kilomètres (620 milles).

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes que l’altitude suggère que le missile a été lancé sous un angle élevé. Il a déclaré qu’en fonction du poids de l’ogive à placer sur le missile, l’arme a une portée supérieure à 15 000 kilomètres (9 320 miles), “auquel cas elle pourrait couvrir l’ensemble du continent américain”.

Hamada a qualifié le lancement “d’acte imprudent qui menace le Japon ainsi que la région et la communauté internationale”. Il a déclaré que le Japon continuerait de coopérer étroitement avec les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres pays pour coordonner une réponse conjointe aux provocations nord-coréennes.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont qualifié le lancement de “grave provocation et de menace sérieuse” pour saper la paix et la sécurité internationales et régionales. Il a déclaré que la Corée du Sud restait prête à apporter “une réponse écrasante à toute provocation nord-coréenne” dans le cadre d’une étroite coordination avec les États-Unis.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, à Bangkok pour assister à un sommet régional, a déclaré plus tôt aux journalistes que le missile aurait atterri en mer à l’intérieur de la zone économique exclusive du Japon à l’ouest d’Hokkaido, la principale île du nord du Japon.

La Corée du Nord a également lancé un ICBM le 3 novembre, mais les experts ont déclaré que l’arme n’a pas réussi à effectuer son vol prévu et est tombée dans l’océan après une séparation d’étape. On pense que ce test a impliqué un ICBM de développement appelé Hwasong-17. La Corée du Nord possède deux autres types d’ICBM – Hwasong-14 et Hwasong-15 – et leurs tests de lancement en 2017 ont prouvé qu’ils pouvaient potentiellement atteindre certaines parties de la patrie américaine.

Le Hwasong-17 a une portée potentielle plus longue que les autres, et sa taille énorme suggère qu’il est conçu pour transporter plusieurs ogives nucléaires pour vaincre les systèmes de défense antimissile. Certains experts disent que le test du 3 novembre a montré des progrès technologiques dans le développement du Hwasong-17, étant donné que lors de son test précédent en mars, le missile a explosé peu après le décollage.

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré avoir convoqué une réunion d’urgence sur la sécurité pour discuter du lancement nord-coréen.

La Corée du Nord a effectué de nombreux tests de missiles à courte portée et des démonstrations d’artillerie cette année, mais avait interrompu les lancements d’armes pendant environ une semaine avant de tirer un missile balistique à courte portée jeudi.

Avant le lancement de jeudi, le ministre des Affaires étrangères du Nord, Choe Son Hui, a menacé de lancer des réponses militaires « plus féroces » aux États-Unis renforçant leur engagement sécuritaire envers leurs alliés la Corée du Sud et le Japon.

Choe faisait référence au récent sommet trilatéral du président Joe Biden avec ses homologues sud-coréen et japonais en marge d’un rassemblement régional au Cambodge. Dans leur déclaration commune, les trois dirigeants ont fermement condamné les récents essais de missiles de la Corée du Nord et ont convenu de travailler ensemble pour renforcer la dissuasion. Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud et le Japon avec une gamme complète de capacités, y compris ses armes nucléaires.

Choe n’a pas dit quelles mesures la Corée du Nord pourrait prendre, mais a déclaré que “les États-Unis seront bien conscients qu’ils jouent, ce qu’ils regretteront certainement”.

Pyongyang considère la présence militaire américaine dans la région comme une preuve de son hostilité envers la Corée du Nord. Il a déclaré que sa récente série de lancements d’armes était sa réponse à ce qu’il a appelé des exercices militaires provocateurs entre les États-Unis et la Corée du Sud.

On craignait que la Corée du Nord ne procède à son premier essai nucléaire en cinq ans comme prochaine étape majeure vers le renforcement de sa capacité militaire contre les États-Unis et ses alliés.

La Corée du Nord a fait l’objet de plusieurs séries de sanctions de l’ONU pour ses précédents essais nucléaires et de missiles. Mais aucune nouvelle sanction n’a été appliquée cette année bien qu’il ait procédé à des dizaines de lancements de missiles balistiques, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

C’est possible parce que la Chine et la Russie, deux des membres du Conseil de l’ONU disposant du droit de veto, s’opposent aux nouvelles sanctions de l’ONU. Washington est enfermé dans une compétition stratégique avec Pékin et dans une confrontation avec Moscou à propos de son invasion de l’Ukraine.

Hyung-jin Kim et Mari Yamagughi, Associated Press