La Corée du Nord teste deux autres missiles, suscitant la condamnation des États-Unis au milieu d’une vague de lancements

Les inquiétudes grandissent à la suite de ce qui semble être deux missiles balistiques à courte portée tirés par la Corée du Nord.

Le lancement a été condamné par les États-Unis, dans ce qui serait la sixième série d’essais de missiles par la Corée du Nord ce mois-ci.

Les émissaires nucléaires sud-coréens et américains ont eu un appel téléphonique au cours duquel ils ont partagé leurs « profondes inquiétudes » concernant le dernier test.

SÉOUL – La Corée du Nord, dotée d’armes nucléaires, a tiré jeudi ce qui semblait être deux missiles balistiques à courte portée, suscitant la condamnation des États-Unis pour ce qui serait la sixième série d’essais de missiles ce mois-ci.

La série de tests fait partie des plus nombreux missiles jamais lancés par la Corée du Nord en un mois, ont déclaré des analystes, alors qu’elle commence 2022 avec une démonstration vertigineuse d’armes nouvelles et opérationnelles.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté le lancement de ce qu’il présumait être deux missiles balistiques vers 08h00 (23h00 GMT) depuis près de Hamhung, sur la côte est de la Corée du Nord. Ils ont parcouru environ 190 km à une altitude de 20 km, a ajouté JCS.

La Corée du Nord a déclaré ce mois-ci qu’elle renforcerait ses défenses contre les États-Unis et envisagerait de reprendre « toutes les activités temporairement suspendues », une référence apparente à un moratoire auto-imposé sur les essais d’armes nucléaires et de missiles à longue portée.

Le lancement est intervenu après que la Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière dans la mer au large de sa côte est mardi, ajoutant à la tension autour de ses tests.

Plus tôt dans le mois, la Corée du Nord a testé des missiles guidés tactiques, deux « missiles hypersoniques » capables d’atteindre une vitesse élevée et de manœuvrer après le décollage, et un système de missile ferroviaire.

Leif-Eric Easley, professeur d’affaires internationales à l’Université Ewha de Séoul, a déclaré :

Le régime (Kim Jong Un) développe une impressionnante diversité d’armes offensives malgré des ressources limitées et de sérieux défis économiques.

Certains tests visent à développer de nouvelles capacités, en particulier pour échapper aux défenses antimissiles, tandis que d’autres lancements visent à démontrer l’état de préparation et la polyvalence des forces de missiles que la Corée du Nord a déjà déployées, a-t-il déclaré.

« Certains observateurs ont suggéré que les lancements fréquents du régime de Kim sont un appel à l’attention, mais Pyongyang court dur dans ce qu’il perçoit comme une course aux armements avec Séoul », a déclaré Easley.

Dans un discours prononcé mardi devant la Conférence sur le désarmement parrainée par l’ONU, l’ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations Unies à Genève, Han Tae Song, a accusé les États-Unis d’avoir organisé des centaines d' »exercices de guerre conjoints » tout en expédiant du matériel militaire offensif de haute technologie dans La Corée du Sud et les armes nucléaires stratégiques dans la région.

« (Cela) menace sérieusement la sécurité de notre État », a déclaré Han.

« Développement remarquable »

Un porte-parole du département d’État américain a condamné les lancements comme une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale.

Les États-Unis restent attachés à une approche diplomatique et appellent la Corée du Nord à engager un dialogue, a déclaré le porte-parole.

Comme pour d’autres tests récents, le commandement indo-pacifique de l’armée américaine a déclaré que le lancement était déstabilisant mais ne constituait pas une menace immédiate pour le territoire ou le personnel américain, ou pour ses alliés.

Les gens regardent un écran de télévision montrant une émission d’actualités avec des images d’archives d’un test de missile nord-coréen, dans une gare de Séoul le 25 janvier 2022. AFP PHOTO : Jung Yeon-je/AFP

Les émissaires nucléaires sud-coréen et américain ont eu un appel téléphonique au cours duquel ils ont partagé leurs « profondes inquiétudes » concernant le dernier test et ont convenu de poursuivre leur coopération pour empêcher une nouvelle escalade, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul.

Le récent « développement remarquable » de la Corée du Nord dans le domaine de la technologie nucléaire et des missiles ne peut être ignoré, a déclaré le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno lors d’un point de presse.

Le Conseil de sécurité nationale de Corée du Sud a convoqué une réunion d’urgence, au cours de laquelle il a déclaré que les lancements étaient « très regrettables » et allaient à l’encontre des appels à la paix et à la stabilité dans la région, a déclaré la Maison bleue présidentielle dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse à Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian a déclaré que la Chine a exhorté toutes les parties à « parler et agir avec prudence, à s’en tenir à la bonne direction du dialogue et de la consultation et à promouvoir conjointement la résolution politique de la question de la péninsule coréenne ».

« Discussion sérieuse sur la dénucléarisation »

L’administration du président américain Joe Biden a sanctionné ce mois-ci plusieurs individus et entités nord-coréens et russes accusés d’aider les programmes d’armement nord-coréens, mais la Chine et la Russie ont retardé une tentative américaine d’imposer des sanctions de l’ONU à cinq Nord-Coréens.

Mercredi, le sous-secrétaire d’État adjoint américain pour le Japon et la Corée, Mark Lambert, a déclaré que Washington n’avait « aucune réserve » à parler avec la Corée du Nord et était prêt à se rencontrer n’importe où et à parler de n’importe quoi.

« Nous devons avoir une discussion sérieuse sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, et si la Corée du Nord est prête à le faire, toutes sortes de choses prometteuses peuvent se produire », a-t-il déclaré lors d’un séminaire en ligne organisé par le Center for Strategic and Études internationales.

La Corée du Nord a défendu ses essais de missiles comme un droit souverain de légitime défense et a déclaré que les sanctions américaines prouvaient que même si les États-Unis proposaient des pourparlers, ils maintenaient une politique « hostile ».

L’envoyé nord-coréen à l’ONU Han a déclaré dans un discours mardi :

Le récent essai de tir de nouveaux types d’armes s’inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre d’un plan à moyen et à long terme de développement de la science nationale.

« Cela ne représente aucune menace ni aucun dommage pour la sécurité des pays voisins et de la région. »

La Corée du Nord n’a pas lancé de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à longue portée ni testé d’armes nucléaires depuis 2017, mais a commencé à tester une série de missiles à plus courte portée après l’arrêt des pourparlers de dénucléarisation à la suite d’un sommet raté avec les États-Unis en 2019.

