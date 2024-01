La Corée du Nord teste des missiles de croisière lancés depuis des sous-marins, selon KCNA

Nouvelles





SÉOUL — La Corée du Nord a testé dimanche ses nouveaux missiles de croisière stratégiques pour la deuxième fois en une semaine, les qualifiant de nouveau missile de croisière lancé depuis un sous-marin (SLCM), accélérant ainsi l’armement nucléaire de sa marine, ont rapporté lundi les médias officiels.

Le dirigeant Kim Jong Un a supervisé le test du missile, appelé « Pulhwasal-3-31 », qui est identique aux missiles de croisière stratégiques dont le Nord a déclaré la semaine dernière qu’ils étaient en cours de développement.

L’agence de presse officielle KCNA et le journal officiel Rodong Sinmun ont déclaré que les missiles ont volé au-dessus de la mer au large de la côte est du pays pendant 7 421 secondes et 7 445 secondes et ont touché une cible insulaire non précisée, ce qui indique que le temps de vol a dépassé deux heures.

Kim a qualifié l’essai de succès, a déclaré KCNA, “ce qui revêt une importance stratégique dans la mise en œuvre du plan (…) de modernisation de l’armée qui vise à construire une force navale puissante”.

L’armée sud-coréenne a déclaré dimanche que le Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière au large de ses côtes, mais n’a pas fourni de détails.

La semaine dernière, le Nord a déclaré avoir testé un nouveau missile de croisière stratégique, indiquant qu’il était conçu pour transporter une ogive nucléaire, mais n’avait pas mentionné à l’époque qu’il était en cours de développement pour le lancement de sous-marins.

La Corée du Nord a testé un nouveau missile de croisière lancé depuis un sous-marin le 28 janvier 2024, selon l’agence de presse centrale coréenne. KCNA via REUTERS

Kim Jong Un lors du lancement de « Pulhwasal-3-31 ». KCNA via REUTERS

Des photographies des médias d’État publiées lundi montraient un missile lancé dans un ciel nuageux depuis l’eau, traîné par un panache de fumée qui obscurcit le type de plate-forme à partir de laquelle il était tiré.

Les missiles de croisière nord-coréens sont généralement moins controversés et ne sont pas explicitement interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Mais les analystes estiment que les missiles de croisière à portée intermédiaire ne constituent pas moins une menace que les missiles balistiques et constituent une capacité importante pour la Corée du Nord.

Les missiles ont volé pendant 7 421 secondes et 7 445 secondes, selon les médias officiels. via REUTERS

Ces derniers mois, le Nord a testé toute une série d’armes, notamment des systèmes de missiles balistiques en cours de développement et un drone sous-marin.

Kim a inspecté séparément la construction d’un sous-marin nucléaire et a discuté des questions liées à la fabrication d’autres types de nouveaux navires de guerre, a indiqué KCNA sans donner de détails.

La Corée du Nord a lancé l’année dernière ce qu’elle a appelé son premier sous-marin d’attaque nucléaire opérationnel, qui, selon les analystes, semblait être une modification d’un sous-marin existant et probablement conçu pour transporter des missiles balistiques et de croisière.

Kim a déclaré que le test était un succès, selon KCNA. KCNA via REUTERS

Des scepticismes ont été exprimés quant à l’utilité réelle d’un tel navire, en particulier par rapport aux systèmes de missiles terrestres plus avancés, car sa propulsion diesel génère du bruit et sa portée est limitée, selon les experts en armement.

Kim avait déclaré à l’époque que le pays accélérerait le programme de construction de sous-marins à propulsion nucléaire.











