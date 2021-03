SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord tente peut-être d’extraire du plutonium pour fabriquer plus d’armes nucléaires dans son principal complexe atomique, ont indiqué de récentes photos satellites, des semaines après que le dirigeant Kim Jong Un a promis d’étendre son arsenal nucléaire.

Le site Web 38 North, spécialisé dans les études sur la Corée du Nord, a cité les images comme indiquant qu’une centrale à vapeur au charbon du complexe nucléaire de Yongbyon au nord est en service après une interruption d’environ deux ans. De la fumée a été observée émanant de la cheminée de l’usine à divers moments entre la fin février et le début mars.

Cela suggère que « des préparatifs pour le retraitement du combustible usé pourraient être en cours pour extraire le plutonium nécessaire à l’arme nucléaire nord-coréenne », a indiqué mercredi le site Internet. Mais il a ajouté que «cela pourrait aussi signifier simplement que l’installation est en cours de préparation pour traiter les déchets radioactifs.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que certaines installations nucléaires en Corée du Nord continuaient de fonctionner, citant l’exploitation de la centrale à vapeur qui dessert le laboratoire radiochimique de Yongbyon. Le laboratoire est une installation où le plutonium est extrait par retraitement des barres de combustible usé retirées des réacteurs.

«Les activités nucléaires de la RPDC restent un sujet de grave préoccupation. La poursuite du programme nucléaire de la RPDC est une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et est profondément regrettable », a déclaré Grossi au conseil des gouverneurs de l’AIEA, selon le site Internet de l’AIEA. La RPDC fait référence au nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

Le plutonium est l’un des deux ingrédients clés pour fabriquer des armes nucléaires avec l’uranium hautement enrichi. Le complexe Yongbyon, au nord de la capitale Pyongyang, dispose d’installations pour produire les deux ingrédients. On ne sait pas exactement combien de plutonium de qualité militaire ou d’uranium hautement enrichi a été produit à Yonbyong et où la Corée du Nord le stocke.

Les estimations extérieures sur l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord varient. En 2018, un responsable sud-coréen a déclaré au Parlement que le Nord pourrait avoir entre 20 et 60 bombes.

L’histoire continue

La diplomatie dirigée par les États-Unis visant à persuader la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange d’avantages économiques et politiques est dans l’impasse depuis qu’un sommet entre le président Donald Trump et Kim s’est effondré au début de 2019. Trump a rejeté les appels de Kim à un allègement des sanctions en échange du démantèlement. le complexe de Yongbyon dans ce qui était considéré comme une étape de dénucléarisation limitée parce que la Corée du Nord avait déjà construit des armes nucléaires et serait censée exploiter d’autres installations secrètes de fabrication de bombes.

En janvier, Kim a promis d’élargir l’arsenal nucléaire et a divulgué un éventail de systèmes d’armes de haute technologie ciblant les États-Unis, affirmant que le sort des relations bilatérales dépend de la décision de Washington de retirer sa politique hostile à la Corée du Nord.

Certains experts affirment que Kim tente de faire pression sur le gouvernement du président Joe Biden pour qu’il revienne à la diplomatie et assouplisse les sanctions contre le Nord.