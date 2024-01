La Corée du Nord supprime les agences gérant les relations avec le Sud alors que Kim Jong Un invoque l’hostilité de son rival

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a aboli les principales organisations gouvernementales chargées de gérer les relations avec la Corée du Sud, ont annoncé mardi les médias d’État, alors que le dirigeant autoritaire Kim Jong Un a déclaré qu’il ne poursuivrait plus cette action. réconciliation avec son rival.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré que la décision de supprimer les agences chargées du dialogue et de la coopération avec le Sud avait été prise lundi lors d’une réunion d’approbation du parlement du pays.

L’Assemblée populaire suprême a déclaré dans un communiqué que les deux Corées étaient désormais engagées dans une « confrontation aiguë » et qu’il serait une grave erreur pour que le Nord considère le Sud comme un partenaire diplomatique.

“Le Comité pour la réunification pacifique du pays, le Bureau national de coopération économique et l’Administration du tourisme international (du Mont Kumgang), outils qui existaient pour le dialogue (Nord-Sud), les négociations et la coopération, sont abolis”, a déclaré l’assemblée, ajoutant que le gouvernement nord-coréen prendra des « mesures pratiques » pour mettre en œuvre cette décision.

Lors d’un discours à l’assemblée, Kim a reproché à la Corée du Sud et aux États-Unis accroître les tensions dans la région. Il a déclaré qu’il était devenu impossible pour le Nord de poursuivre la réconciliation et une réunification pacifique avec le Sud.

Il a appelé l’Assemblée à réécrire la Constitution du Nord lors de sa prochaine réunion afin de définir la Corée du Sud comme le pays « non » du Nord. “C’est un pays hostile”, a déclaré KCNA.

Le Comité national pour la réunification pacifique est la principale agence nord-coréenne chargée des affaires intercoréennes depuis sa création en 1961.

Le Bureau national de coopération économique et l’Administration du tourisme international du Mont Kumgang avaient été chargés de gérer des projets économiques et touristiques conjoints entre les Corées au cours d’une brève période de réconciliation dans les années 2000. De tels projets ont été interrompus pendant des années alors que les relations entre les rivaux se sont détériorées en raison des ambitions nucléaires de la Corée du Nord et sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre le Nord, qui se sont resserrées depuis 2016.

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années après que Kim ait intensifié ces derniers mois ses manifestations en matière d’armes. Les États-Unis et leurs alliés Séoul et Tokyo ont réagi en renforçant leurs exercices militaires combinés, que Kim a qualifiés de répétitions d’invasion, et en affinant leurs stratégies de dissuasion nucléaire.

Certains experts estiment que le Nord pourrait tenter d’augmenter davantage la pression au cours d’une année électorale en Corée du Sud et aux Etats-Unis.

La Corée du Nord a tiré plus tôt ce mois-ci un barrage d’obus d’artillerie près de la frontière maritime occidentale contestée avec la Corée du Sud, incitant le Sud à mener des exercices de tir similaires dans la région. Kim a également proféré des menaces verbales, profitant d’une conférence politique la semaine dernière pour définir la Corée du Sud comme « l’ennemi principal » du Nord et a menacé de annihiler si on le provoque.