La Corée du Nord soutient l’indépendance des régions séparatistes d’Ukraine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord est devenue l’un des rares pays au monde à reconnaître l’indépendance de deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine pour soutenir la guerre de la Russie contre son voisin.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a rompu les relations diplomatiques avec la Corée du Nord en réponse et a condamné la décision de Pyongyang comme portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

La Corée du Nord a à plusieurs reprises blâmé les États-Unis pour la crise en Ukraine, affirmant que la «politique hégémonique» de l’Occident justifiait l’offensive de la Russie en Ukraine pour se protéger.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré jeudi que le ministre des Affaires étrangères du pays, Choe Sun Hui, avait envoyé un jour plus tôt des lettres aux dirigeants des régions séparatistes de Donetsk et Louhansk pour faire part de la décision du Nord de reconnaître leur indépendance et de sa volonté de développer des relations diplomatiques avec les deux.

Le chef séparatiste de Donetsk, Denis Pushilin, a reconnu mercredi la décision de la Corée du Nord.

Lougansk et Donetsk forment ensemble la région du Donbass, une région principalement russophone d’usines sidérurgiques, de mines et d’autres industries dans l’est de l’Ukraine. Les séparatistes contrôlent des parties des deux provinces depuis 2014, mais le président russe Vladimir Poutine n’a reconnu leur indépendance que peu de temps avant le début de l’invasion en février. Depuis, la Syrie a également reconnu son indépendance.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que l’appel de la Russie à la Corée du Nord pour son soutien montre que Moscou n’a “plus d’alliés dans le monde, à l’exception des pays qui en dépendent financièrement et politiquement”. L’Ukraine avait déjà suspendu ses contacts politiques et économiques avec la Corée du Nord en raison des sanctions internationales imposées au Nord pour son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques.

“Le niveau d’isolement de la Fédération de Russie atteindra bientôt le niveau d’isolement de la RPDC”, a déclaré Kuleba dans un communiqué, utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a effectivement paralysé le Conseil de sécurité de l’ONU, où la Russie est un membre permanent disposant d’un droit de veto, laissant une ouverture au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour faire avancer son développement d’armes alors qu’il tente de consolider le statut du Nord en tant que puissance nucléaire. et négocier la suppression des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis à partir d’une position de force.

La Corée du Nord a testé plus de 30 missiles rien qu’en 2022, y compris son premier essai en vol d’un missile balistique intercontinental en près de cinq ans. Il y a également des indications que le Nord restaure des tunnels sur un site d’essais nucléaires qui a été actif pour la dernière fois en 2017 dans le cadre d’éventuels préparatifs pour reprendre les essais d’explosifs nucléaires.

