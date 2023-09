La Corée du Nord soutient le « combat sacré » de la Russie contre l’Occident, a déclaré Kim Jong Un à Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

Kim Jong Un a promis son soutien à la Russie dans ce qu’il a décrit comme la « lutte contre l’impérialisme ».

Le dirigeant nord-coréen a félicité la Russie et son président pour avoir mené une « guerre sacrée » contre les « forces hégémoniques » – ce qui serait une référence à l’Occident.

« Nous soutiendrons toujours les décisions du président Poutine et des dirigeants russes (…) et nous serons ensemble dans la lutte contre l’impérialisme », a déclaré M. Kim à M. Poutine par l’intermédiaire d’un traducteur.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : Les détails de la conversation entre Poutine et Kim émergent – ​​alors que le dirigeant nord-coréen « pose des questions sur les roquettes »

Image:

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rencontrent au cosmodrome de Vostochny. Photo : AP





Image:

M. Poutine et M. Kim examinent une rampe de lancement de fusées Angara. Photo : AP





Image:

Les deux hommes ont visité le cosmodrome russe Vostochny. Photo : AP





M. Poutine a, quant à lui, cité la coopération économique, les questions humanitaires et la « situation dans la région » parmi les points à l’ordre du jour de leurs entretiens.

Cela survient après que les deux hommes se soient serré la main lors de leur rencontre au cosmodrome de Vostochny, le plus grand centre de lancement spatial russe.

Les deux dirigeants s’entretiennent – les premiers en personne depuis 2019 – sur le site en Sibérie.

On pense que M. Poutine cherche des munitions auprès de la Corée du Nord, fortement militarisée, pour son invasion de l’Ukraine – qu’il compare lui-même aux conquêtes de l’ancien monarque impérialiste russe, Pierre le Grand.

Les experts estiment que M. Kim sollicite l’assistance technique russe pour ses efforts visant à développer des satellites de reconnaissance militaire.

Image:

Une chaîne de télévision sud-coréenne diffuse la rencontre entre Poutine et Kim. Photo : AP





La réunion a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques vers la mer, prolongeant ainsi une série d’essais d’armes nord-coréens très provocateurs depuis le début de 2022.

M. Poutine a accueilli M. Kim, qui est arrivé dans les locaux en limousine, après avoir voyagé depuis Pyongyang dans son train blindé spécial avec son influente sœur Kim Yo Jong.

Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et l’amiral de la marine Kim Myong Sik, tous deux liés aux efforts nord-coréens visant à acquérir des satellites espions et des sous-marins lance-missiles à capacité nucléaire, faisaient également partie de la délégation, selon Sud. Ministère coréen de l’Unification.

Image:

Kim Jong Un, au premier plan, descend de son train après avoir traversé la frontière russe. Photo : AP





Image:

Kim Yo Jong a également voyagé au sein de la délégation nord-coréenne





Kim et Poutine ont partagé une poignée de main qui a duré environ 40 secondes après l’arrivée du dirigeant nord-coréen, le président russe se disant « très heureux de le voir ».

Lors de la visite du centre spatial, M. Kim a assailli un responsable spatial russe de questions sur les fusées.

En août, la deuxième tentative de la Corée du Nord de lancer un satellite de reconnaissance a échoué en raison d’une erreur dans le troisième étage du lanceur, selon les médias contrôlés par l’État.

Fin mai, une fusée nord-coréenne transportant un satellite espion a également plongé dans la mer peu après son décollage.

Interrogé sur la question de savoir si la Russie aiderait la Corée du Nord à construire des satellites, M. Poutine a été cité par les médias officiels russes : « C’est pourquoi nous sommes venus ici ».

« Le dirigeant de la RPDC montre un vif intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient également de développer l’espace », a-t-il ajouté.