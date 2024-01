La Corée du Nord souligne son alignement sur la Russie face aux États-Unis et affirme que Poutine pourrait s’y rendre “à une date rapprochée”.

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a déclaré dimanche qu’elle avait accepté de renforcer sa coopération stratégique et tactique avec la Russie pour établir un « nouvel ordre international multipolarisé », alors que les deux pays s’efforcent de construire un front uni face à leurs conflits. séparés, intensifiant les tensions avec les États-Unis.

En décrivant Rencontres du ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui avec le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov À Moscou la semaine dernière, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Poutine avait également réaffirmé sa volonté de se rendre à Pyongyang et que cela pourrait avoir lieu « dans les meilleurs délais ».

La Corée du Nord renforce activement ses liens avec la Russie, comme en témoigne la visite du dirigeant Kim Jong Un en Russie en septembre pour un sommet avec Poutine. Kim tente de briser son isolement diplomatique et de renforcer ses positions alors qu’il fait face à une impasse nucléaire de plus en plus profonde avec Washington, Séoul et Tokyo.

Dans une déclaration distincte dimanche, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a condamné le Conseil de sécurité de l’ONU pour avoir décrété l’état d’urgence. réunion sur le dernier test balistique du pays, que les médias d’État ont décrit comme un nouveau missile à combustible solide de portée intermédiaire équipé d’une ogive hypersonique. Le ministère a déclaré que les tirs d’essai du 14 janvier faisaient partie des activités régulières du pays visant à améliorer ses capacités de défense et qu’ils ne constituaient pas une menace pour ses voisins.

La Corée du Sud a exhorté jeudi le Conseil de sécurité « pour briser le silence » sur l’escalade des essais de missiles et des menaces de la Corée du Nord. La Russie et la Chine, tous deux membres permanents du Conseil, ont bloqué les efforts menés par les États-Unis pour accroître les sanctions contre la Corée du Nord suite à ses récents essais d’armes, soulignant un fossé creusé depuis La guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’alignement entre Pyongyang et Moscou a suscité des inquiétudes internationales concernant une prétendue coopération en matière d’armement, dans laquelle le Nord fournirait à la Russie des munitions pour l’aider à prolonger ses combats en Ukraine, éventuellement en échange d’une aide économique et d’une assistance militaire indispensables pour aider à moderniser les forces de Kim. Pyongyang et la Russie ont a nié les accusations par Washington et Séoul sur les transferts d’armes nord-coréennes vers la Russie.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, dans des commentaires publiés par les médias d’État, a déclaré que Choe et les responsables russes avaient exprimé lors de leurs réunions « une forte volonté de renforcer davantage la coopération stratégique et tactique dans la défense des intérêts fondamentaux des deux pays et d’établir une nouvelle relation internationale multipolarisée ». commande.”

La Russie a exprimé ses « profonds remerciements » à la Corée du Nord pour son « plein soutien » dans sa guerre contre l’Ukraine, a déclaré le ministère nord-coréen. Choe et les responsables russes ont exprimé de « sérieuses inquiétudes » quant à la coopération militaire croissante des États-Unis avec leurs alliés asiatiques, qu’ils accusent d’aggraver les tensions dans la région et de menacer la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Corée du Nord.

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années, après que Kim ait utilisé ces derniers mois l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme une diversion pour intensifier ses essais d’armes et ses manifestations militaires. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont réagi en renforçant leurs exercices militaires combinés, que Kim présente comme des répétitions d’invasion, et en affinant leurs plans de dissuasion construits autour de moyens nucléaires américains.

Dans le dernier échange de représailles, la Corée du Nord a déclaré vendredi avoir mené un test d’un prétendu drone d’attaque sous-marin à capacité nucléaire en réponse à un exercice naval combiné mené par le États-Unis, Corée du Sud et Japon la semaine dernière, alors qu’il continuait de blâmer ses rivaux pour les tensions dans la région.

La visite de Choe à Moscou intervient alors que Kim continue d’utiliser les événements politiques nationaux pour lancer des menaces provocatrices de conflit nucléaire.

Lors de la séance d’approbation du parlement de Pyongyang la semaine dernière, Kim a déclaré que la Corée du Nord abandonnait son objectif de longue date d’unification pacifique. avec la Corée du Sud, rivale divisée par la guerre, et a ordonné la réécriture de la constitution du Nord pour consolider le Sud comme son adversaire étranger le plus hostile. Il a accusé la Corée du Sud d’agir comme un « comparse de première classe » des Américains et a réitéré sa menace d’utiliser ses armes nucléaires pour anéantir le Sud s’il était provoqué.

Les analystes affirment que la Corée du Nord pourrait chercher à diminuer la voix de la Corée du Sud dans l’impasse nucléaire régionale et finalement forcer des relations directes avec Washington alors qu’il cherche à consolider son statut d’État doté d’armes nucléaires.