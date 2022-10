La Corée du Nord s’inspire des menaces nucléaires de Poutine

TOKYO (AP) – Pendant des décennies, la Corée du Nord a menacé de transformer les villes ennemies en une «mer de feu», alors même qu’elle travaillait avec acharnement à la construction d’un programme d’armes nucléaires qui pourrait étayer ses propos belliqueux.

Maintenant, alors que la Corée du Nord mène une autre série torride d’essais d’armes puissantes – et menace de frappes nucléaires préventives sur Washington et Séoul – elle peut s’inspirer de la rhétorique enflammée du chef d’un membre du Conseil de sécurité de l’ONU doté de l’arme nucléaire : Vladimir Poutine de Russie.

Alors que Poutine évoque la perspective terrifiante d’utiliser des armes nucléaires tactiques pour contourner les revers du champ de bataille en Ukraine, on craint que cette normalisation des menaces nucléaires n’enhardisse le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un alors qu’il met la touche finale à son programme nucléaire encore incomplet.

“Poutine et Kim se nourrissent l’un de l’autre, routinisant le droit de bombarder un voisin pacifique en le répétant sans répercussion”, a déclaré Sung-Yoon Lee, expert de la Corée du Nord à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts. « Les menaces de Poutine semblent plus crédibles que celles de Kim, car il y a chaque jour des effusions de sang en Ukraine. Mais les menaces de Kim ne doivent pas être considérées comme de vaines fanfaronnades.

Après plus de 40 lancements de missiles cette année – son plus grand nombre – il y a une foule de nouveaux signes que la Corée du Nord devient plus agressive en faisant de ses bombes nucléaires la pièce maîtresse de son armée.

Selon les médias nord-coréens, un récent barrage de lancements de missiles de deux semaines visait à simuler l’utilisation de ses armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour “frapper et anéantir” des cibles potentielles sud-coréennes et américaines. On pense que c’est la première fois que la Corée du Nord effectue des exercices impliquant des unités de l’armée chargées de faire fonctionner des armes nucléaires tactiques.

Les tests – tous supervisés par Kim – comprenaient un missile balistique à capacité nucléaire lancé sous un réservoir; des missiles balistiques conçus pour des frappes nucléaires sur les aérodromes, les ports et les installations de commandement sud-coréens ; et un missile balistique sol-sol d’un nouveau type qui a survolé le Japon.

Les médias d’État ont annoncé jeudi les essais de la veille de missiles de croisière à longue portée, que Kim a décrits comme une démonstration réussie des capacités de frappe nucléaire croissantes de son armée et de sa préparation à une “guerre réelle”.

Il y a également des indications que la Corée du Nord prend des mesures pour déployer des armes nucléaires tactiques le long de sa frontière de première ligne avec la Corée du Sud. Le Nord a également adopté une nouvelle loi qui autorise les attaques nucléaires préventives dans un large éventail de scénarios, y compris des situations de non-guerre, lorsqu’il perçoit une menace pour ses dirigeants.

La Corée du Nord s’efforce toujours de perfectionner sa technologie de missile à pointe nucléaire, mais chaque nouveau test la rapproche de cet objectif.

“La Corée du Nord a clairement imité l’approche de Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine tout en l’utilisant comme une fenêtre pour accélérer le développement des armements”, selon Park Won Gon, professeur d’études nord-coréennes à l’Université Ewha Womans de Séoul.

Dans ce qui est considéré comme une référence à son arsenal nucléaire, Poutine a déclaré qu’il était prêt à utiliser « tous les moyens disponibles » pour protéger le territoire russe. Avec une série de défaites en Ukraine laissant Poutine de plus en plus acculé, les observateurs craignent que Poutine ne soit tenté de faire exploser une arme nucléaire tactique pour éviter une défaite qui pourrait saper son emprise sur le pouvoir.

Les armes nucléaires du champ de bataille sont destinées à écraser les troupes ennemies qui avancent dans une section de première ligne désignée et ont un faible rendement par rapport aux ogives nucléaires montées sur des armes stratégiques. Mais même ces types d’armes nucléaires exposeraient un grand nombre de civils dans l’Ukraine densément peuplée, et peut-être la Russie et d’autres endroits, aux risques d’irradiation.

Cela aurait également un impact politique dévastateur, marquant la première utilisation d’armes nucléaires depuis la Seconde Guerre mondiale et provoquant une escalade rapide qui pourrait se terminer par un conflit nucléaire généralisé.

Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré qu’ils prenaient les menaces de Poutine au sérieux mais ne céderaient pas à ce qu’ils ont décrit comme le chantage de Poutine pour forcer l’Occident à abandonner son soutien à l’Ukraine. L’Ukraine a déclaré qu’elle n’arrêterait pas sa contre-offensive malgré les menaces de frappe nucléaire russes.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Kim allait lancer des attaques conventionnelles ou nucléaires à cause de ce que le dirigeant nord-coréen voit se produire en Ukraine. Au contraire, ils voient Kim comme inquiet que la Corée du Nord puisse être laissée pour compte dans la bataille d’influence internationale et donc s’intensifier parce que Poutine attire toute l’attention.

Les lancements de missiles de la Corée du Nord sont considérés par beaucoup comme le présage d’un essai éventuel d’un engin nucléaire.

De tels tests, en plus de mettre Washington et Séoul sur la défensive, peuvent être destinés à gagner des pourparlers, aux conditions nord-coréennes, avec Washington qui pourraient éventuellement faire reconnaître le Nord comme une puissance nucléaire légitime. Cela, à son tour, obligerait la communauté internationale à assouplir les sanctions écrasantes et, éventuellement, à négocier le retrait de près de 30 000 soldats américains en Corée du Sud.

Le but ultime de Pyongyang, selon Lee, le professeur Tufts, est de compléter ce que le grand-père de Kim Jong Un, Kim Il Sung, a commencé en 1950 avec l’invasion surprise de la Corée du Sud par la Corée du Nord et d’établir une péninsule coréenne gouvernée par la famille Kim.

Les actions de Poutine en Ukraine pourraient également aider Kim en continuant à détourner l’attention des États-Unis de se concentrer sur la Corée du Nord et en creusant un fossé au sein du Conseil de sécurité de l’ONU où la Russie et la Chine se rangent du côté de la Corée du Nord et empêchent des sanctions supplémentaires sur les récents tests du Nord, a déclaré Park, l’analyste à Séoul.

“La Corée du Nord accorde autant d’attention à la situation (en Ukraine) que quiconque”, a déclaré Park. Si Poutine s’en sort en utilisant des armes nucléaires sans subir de répercussions majeures, la Corée du Nord verra cela comme un renforcement de sa propre doctrine nucléaire, a déclaré Park.

La péninsule coréenne est toujours techniquement en guerre car le conflit de 1950-53 s’est terminé par un armistice et non par un traité de paix, et les deux Corées ont une histoire d’escarmouches sanglantes. La Corée du Nord a tiré de l’artillerie lors d’exercices militaires sud-coréens en 2010 qui ont tué deux civils et deux militaires sud-coréens sur une île de première ligne. Un panel international a également accusé le Nord d’avoir coulé un navire de guerre sud-coréen la même année, tuant 46 personnes.

De futurs affrontements similaires pourraient être suivis de menaces nord-coréennes d’utiliser des armes nucléaires, a déclaré Park. Il a noté que les affrontements militaires conventionnels entre l’Inde et le Pakistan ont augmenté après que le Pakistan a acquis sa propre force de dissuasion pour contrer son rival doté d’armes nucléaires, principalement parce que l’équilibre perçu des forces a encouragé les pays à mener une action militaire plus agressive.

Les récents essais de missiles nord-coréens ont eu lieu malgré la présence d’un porte-avions américain dans les eaux voisines et lors d’exercices navals trilatéraux entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, a déclaré Park. “Cela montre la confiance croissante qu’ils ont dans leurs armes.”

Les journalistes de l’AP Kim Tong-hyung à Séoul et Matthew Lee à Washington ont contribué à cette histoire.

Foster Klug, l’Associated Press