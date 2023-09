La Corée du Nord simule une attaque nucléaire massive de type « terre brûlée » contre la Corée du Sud, incluant un rival conquérant

La Corée du Nord a mené une simulation d’attaque nucléaire massive de type « terre brûlée » contre la Corée du Sud, ont indiqué ses responsables. L’attaque simulée comprenait également une occupation répétée du territoire de son rival.

Mercredi soir, l’armée nord-coréenne a tiré deux missiles balistiques tactiques depuis sa capitale, Pyongyang, pour pratiquer des « frappes à la terre brûlée » sur les principaux centres de commandement et aérodromes opérationnels sud-coréens, selon l’agence de presse officielle coréenne.

L’armée nord-coréenne a déclaré avoir observé les missiles exploser à une altitude définie, suggérant que leurs frappes simulées incluaient des explosions de fausses ogives nucléaires. Les armes atomiques, telles que celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale contre le Japon, explosent généralement au-dessus de la Terre, plutôt que de la frapper directement, pour augmenter leur potentiel dévastateur.

Selon KCNA, le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a visité un poste militaire où son armée organise des exercices de poste de commandement en réponse à l’entraînement militaire sud-coréen et américain. Le média a rapporté que le Nord avait répété « l’occupation de tout le territoire de la moitié sud » de la péninsule coréenne.

Le ministère sud-coréen de l’Unification a fermement condamné la Corée du Nord pour sa simulation d’attaque contre le Sud et a averti que ce pays ermite ferait face à « une réponse écrasante » de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon s’il poursuivait ses provocations et ses menaces militaires.

Au cours de la visite, Kim a souligné la nécessité de « porter un coup dur au potentiel de guerre et au centre de commandement de guerre de l’ennemi et de rendre aveugles ses moyens de communication de commandement dès la phase initiale de l’opération ».

Kim a également exprimé le besoin d’acquérir la capacité de lancer des « frappes simultanées très intenses » sur des cibles militaires ennemies clés et d’autres sites afin de provoquer le chaos social et économique, selon la KNCA. Cela pourrait suggérer que la Corée du Nord a l’intention de mener des attaques nucléaires et EMP (impulsions électromagnétiques) au début d’une guerre potentielle, selon un expert.

Selon les évaluations sud-coréennes et japonaises, les deux missiles à courte portée ont parcouru environ 225 à 250 milles à une altitude maximale de 30 milles avant d’atterrir dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont qualifié cette action de « grave provocation » qui menace la paix internationale et viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout lancement balistique par la Corée du Nord.

Les lancements et la simulation de guerre surviennent alors que les armées sud-coréenne et américaine mènent des exercices conjoints dans le Pacifique, notamment au-dessus de la péninsule coréenne, que le Nord considère comme une menace pour sa sécurité.

La Corée du Nord a déclaré que ses nouveaux essais de missiles étaient une réponse directe au survol par les États-Unis de bombardiers à longue portée B-1B lors d’un entraînement aérien conjoint avec la Corée du Sud plus tôt mercredi.

« (Cet exercice aérien) constitue une menace sérieuse pour (la Corée du Nord), car il s’agissait simplement d’un scénario de frappe nucléaire préventive contre » la Corée du Nord, a déclaré l’état-major de l’Armée populaire coréenne. « L’Armée populaire coréenne ne négligera jamais les actes irréfléchis des forces américaines et des gangsters militaires (sud-coréens). »

La Corée du Nord déteste l’utilisation des bombardiers américains B-1B, qu’elle qualifie de « nucléaire stratégique » et a décrit les exercices militaires majeurs menés par les États-Unis sur et à proximité de la péninsule coréenne comme une préparation à l’invasion.

Le 21 août, les militaires américains et sud-coréens ont lancé leur exercice estival de poste de commandement simulé par ordinateur, Ulchi Freedom Shield. Au cours de l’entraînement de cette année, les alliés ont inclus plus de 30 types d’exercices sur le terrain, comme l’exercice aérien conjoint de mercredi impliquant l’avion B-1B.

Les exercices devraient se terminer le jeudi 31 août.

Washington et Séoul maintiennent que les exercices sont défensifs. Les États-Unis maintiennent environ 28 000 soldats en Corée du Sud.

Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a déclaré que l’engagement américain en faveur de la défense de la Corée du Sud et du Japon restait « à toute épreuve ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.