La Corée du Nord signale des cas suspects de Covid à la frontière chinoise

La zone où les cas suspects ont été découverts a été “immédiatement fermée”, a rapporté mardi l’agence de presse officielle KCNA.

Citant le siège national de la prévention des épidémies d’urgence, KCNA a déclaré que quatre “cas de fièvre suspectés d’être infectés par une épidémie maligne se sont produits dans une unité de la province de Ryanggang le 23 août”.

La Corée du Nord a des capacités de test limitées et qualifie les infections suspectes de Covid de “cas de fièvre”.

Il a reconnu ses premiers cas confirmés de Covid-19 en mai, lorsqu’il a signalé ce qu’il a qualifié d’épidémie “explosive” et d'”urgence nationale majeure”.

Il a depuis enregistré 4,77 millions de cas suspects, mais n’en a signalé aucun nouveau depuis le 29 juillet et le 11 août, le chef Kim Jong Un a déclaré la victoire sur le virus.

Cependant, de nombreux experts – y compris ceux de l’Organisation mondiale de la santé – ont mis en doute ses affirmations.

Une source de scepticisme est son taux de mortalité, qui pour de nombreux experts semble inhabituellement bas, d’autant plus que la grande majorité de ses habitants ne sont pas vaccinés. Le pays de 25 millions d’habitants a officiellement signalé 74 décès, KCNA attribuant auparavant cela à ce qu’il a appelé un “miracle sans précédent”.

La Corée du Nord a également attribué ses succès revendiqués à son utilisation des confinements, des contrôles médicaux intensifs et à ce que Kim a appelé le “système socialiste de style coréen avantageux”.

Il a également salué son utilisation de tests PCR quotidiens sur l’eau collectée dans les zones frontalières et a affirmé avoir développé de nouvelles méthodes pour détecter le virus et d’autres maladies, dont la variole du singe, selon Reuters.

En signalant les derniers cas suspects, KCNA a souligné qu’il n’y avait eu “aucune personne infectée par l’épidémie maligne depuis que la propagation du virus malin a été exterminée dans le pays”.

Il a indiqué que des équipes anti-épidémiques avaient été mobilisées pour enquêter sur les cas de la dernière “épidémie de fièvre”.

L’absence de données indépendantes dans le pays signifie que CNN ne peut pas vérifier les affirmations de Pyongyang.

Cependant, des chiffres commerciaux récents ont montré que malgré sa victoire revendiquée, le pays a importé des produits de prévention et de contrôle Covid, dont plus d’un million de masques faciaux et 15 000 paires de gants en caoutchouc de Chine en juillet.

Certains analystes ont affirmé que la Corée du Nord a utilisé la pandémie comme excuse pour resserrer les contrôles sociaux ; d’autres ont suggéré que sa déclaration de victoire sur le virus pourrait lui ouvrir la voie pour effectuer son premier essai d’arme nucléaire depuis 2017.