La Corée du Nord signale 15 autres décès suspects de COVID-19

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a confirmé 15 décès supplémentaires et des centaines de milliers de patients supplémentaires souffrant de fièvre alors qu’elle mobilise plus d’un million de travailleurs de la santé et d’autres travailleurs pour tenter de réprimer la première épidémie de COVID-19 du pays, ont rapporté les médias d’État. Dimanche.

Après avoir maintenu une affirmation largement contestée selon laquelle il n’y avait pas de coronavirus pendant plus de deux ans, la Corée du Nord a annoncé jeudi qu’elle avait trouvé ses premiers patients atteints de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Il a déclaré qu’une fièvre s’était propagée à travers le pays “de manière explosive” depuis fin avril, mais n’a pas révélé exactement combien de cas de COVID-19 il a trouvés. Certains experts affirment que la Corée du Nord ne dispose pas des kits de diagnostic nécessaires pour tester un grand nombre de patients suspects de COVID-19.

Les décès supplémentaires signalés dimanche ont porté à 42 le nombre de décès liés à la fièvre.

L’épidémie a suscité des inquiétudes concernant une crise humanitaire en Corée du Nord, car la plupart des 26 millions d’habitants du pays ne seraient pas vaccinés contre le coronavirus et son système de santé publique est en ruine depuis des décennies. Certains experts disent que la Corée du Nord pourrait subir d’énormes décès si elle ne reçoit pas immédiatement des expéditions extérieures de vaccins, de médicaments et d’autres fournitures médicales.

“Sans kits de test COVID-19, la Corée du Nord a recours à des contrôles de température corporelle pour deviner les infections. Mais avec une méthode d’examen aussi inférieure et imprécise, il est impossible de trouver des porteurs de virus asymptomatiques et de contrôler les poussées virales”, a déclaré l’analyste Cheong Seong. -Chang à l’Institut Sejong de Corée du Sud.

“Alors que les infections (présumées) au COVID-19 en Corée du Nord augmentent de manière explosive, son nombre de morts devrait continuer d’augmenter”, a ajouté Cheong.

Depuis jeudi, la Corée du Nord a imposé un confinement à l’échelle nationale pour lutter contre le virus. Cela pourrait encore mettre à rude épreuve l’économie fragile du pays, qui a souffert ces dernières années en raison de la forte réduction du commerce extérieur causée par les fermetures de frontières liées à la pandémie, punissant les sanctions économiques de l’ONU sur son programme nucléaire et sa propre mauvaise gestion, selon les observateurs.

Lors d’une réunion sur l’épidémie samedi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong – L’ONU a décrit l’épidémie comme un “grand bouleversement” historique et a appelé à l’unité entre le gouvernement et le peuple pour stabiliser l’épidémie le plus rapidement possible.

KCNA a déclaré dimanche que plus de 1,3 million de personnes ont été engagées dans des travaux pour examiner et soigner les malades et sensibiliser le public à l’hygiène. Il a déclaré que toutes les personnes souffrant de fièvre et d’autres présentant des symptômes anormaux étaient mises en quarantaine et traitées. KCNA a déclaré que la réponse élevée à la pandémie comprend la mise en place de davantage d’installations de quarantaine, le transport urgent de fournitures médicales vers les hôpitaux et des efforts de désinfection accrus.

“Toutes les provinces, villes et comtés du pays ont été totalement verrouillés et les unités de travail, les unités de production et les unités résidentielles fermées les unes des autres depuis le matin du 12 mai et un examen strict et intensif de toutes les personnes est en cours”, a déclaré KCNA. .

Parmi les personnes présentant des symptômes, 496 030 se sont rétablies, tandis que samedi 324 4550 recevaient toujours un traitement, a rapporté KCNA, citant le centre de prévention des épidémies d’urgence du pays.

Selon les médias d’État, Kim et d’autres hauts responsables nord-coréens font don de leurs médicaments de réserve privée pour soutenir la lutte anti-pandémique du pays. Lors de la réunion de samedi, Kim a exprimé son optimisme quant à la capacité du pays à maîtriser l’épidémie, affirmant que la plupart des transmissions se produisent au sein de communautés isolées les unes des autres et ne se propagent pas d’une région à l’autre.

Malgré l’épidémie, Kim a ordonné aux responsables de poursuivre les projets économiques, de construction et autres projets d’État prévus, une suggestion que les autorités n’exigent pas que les gens se confinent à la maison. Quelques heures après avoir admis son épidémie de virus jeudi, la Corée du Nord a même tiré des missiles balistiques vers la mer dans le prolongement de sa récente série de tests d’armes.

KCNA a déclaré que Kim, accompagné de hauts députés, s’était rendu samedi dans une station de deuil mise en place pour le haut fonctionnaire Yang Hyong Sop, décédé un jour plus tôt, pour exprimer ses condoléances et rencontrer des proches endeuillés. Une dépêche distincte de KCNA a déclaré dimanche que des responsables et des ouvriers du nord-est lançaient des initiatives pour empêcher une sécheresse printanière prévue de nuire aux rendements et à la qualité des cultures.

La Corée du Sud et la Chine ont proposé d’envoyer des vaccins, des fournitures médicales et d’autres envois d’aide à la Corée du Nord, mais Pyongyang n’a pas publiquement répondu aux ouvertures. La Corée du Nord avait auparavant refusé des millions de doses de vaccins offertes par le programme de distribution COVAX soutenu par l’ONU au milieu des spéculations selon lesquelles elle s’inquiétait des effets secondaires possibles des vaccins ou des exigences de surveillance internationales attachées à ces injections.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que les États-Unis soutenaient les efforts d’aide internationale mais ne prévoyaient pas de partager leurs approvisionnements en vaccins avec le Nord. L’épidémie de virus nord-coréen pourrait encore être un sujet de discussion majeur lorsque le président Joe Biden se rendra à Séoul plus tard cette semaine pour un sommet avec le nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

L’ancien chef des espions sud-coréen Park Jie-won a écrit vendredi sur Facebook qu’il avait proposé en mai 2021, alors directeur du National Intelligence Service, que Washington envoie 60 millions de doses de vaccins à la Corée du Nord à titre d’aide humanitaire via COVAX. Il a dit qu’il y avait eu plus tard des discussions à l’ONU et au Vatican sur l’envoi de 60 millions de doses à la Corée du Nord également, mais une telle aide n’a jamais été réalisée car aucune offre formelle n’a été faite à la Corée du Nord.

Park a déclaré qu’il espérait que la Corée du Nord accepterait rapidement les offres d’aide de Yoon, bien qu’il doutait que le Nord le fasse.