La Corée du Nord s’engage à créer la force nucléaire la plus puissante du monde

Kim Jong-un a salué le nouvel ICBM de Pyongyang comme l’arme stratégique la plus puissante de la planète

La Corée du Nord cherche à disposer de la capacité nucléaire la plus puissante au monde, a déclaré dimanche le chef de la nation, Kim Jong-un. Il a également ordonné la promotion de responsables militaires et de scientifiques impliqués dans le récent test réussi d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), qui devrait pouvoir atteindre le continent américain.

Dans son ordonnance, citée par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), Kim a déclaré que la Corée du Nord “Le but ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle.”

Il a également décrit l’ICBM Hwasong-17 comme “l’arme stratégique la plus puissante du monde”, affirmant que les responsables nord-coréens et les scientifiques derrière le lancement “a fait un formidable bond en avant dans le développement de la technologie de montage d’ogives nucléaires sur des missiles balistiques” – montrant la détermination de Pyongyang à construire “l’armée la plus puissante du monde.”

Selon la KCNA, le missile a “clairement prouvé” que la Corée du Nord est “une puissance nucléaire à part entière capable de s’opposer à la suprématie nucléaire des impérialistes américains.”

Kim a également pris part à une séance de photos avec les personnes impliquées dans le lancement de l’ICBM, tout en étant accompagné de son “bien-aimé” fille, dont l’existence n’avait jamais été confirmée publiquement jusqu’à ce qu’elle le rejoigne lors du lancement de l’ICBM la semaine dernière.

La Corée du Nord a tiré un Hwasong-17 le 18 novembre afin de soutenir Pyongyang “dissuasion nucléaire écrasante”, au milieu de la “menace militaire des États-Unis” et ses alliés dans la région, selon Kim.

À l’époque, des responsables nord-coréens ont déclaré que l’ICBM avait parcouru près de 1 000 km (620 miles) et atteint une altitude de 6 040 km (3 750 miles) avant d’atterrir. “précisément dans les eaux prévues de la mer de l’Est de Corée.”

Le test a été condamné par les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Inde, qui l’ont qualifié de « grave escalade » qui « constitue une menace sans équivoque pour la paix et la sécurité internationales ». Le Conseil de sécurité, cependant, s’est abstenu de publier une résolution officielle en raison de l’opposition des membres permanents de la Chine et de la Russie.