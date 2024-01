La Corée du Nord semble démolir « l’arche de la réunification » alors que Kim Jong Un se retourne contre les liens avec le Sud

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

SÉOUL, Corée du Sud — La Corée du Nord semble avoir démoli une immense arche dans sa capitale qui symbolisait la réconciliation avec la Corée du Sud, une semaine après que le dirigeant Kim Jong Un ait écarté des décennies d’espoir de réunification pacifique avec le sud de la péninsule divisée par la guerre, selon un satellite. photos analysées par Associated Press mercredi.

L’armée sud-coréenne a également déclaré mercredi que la Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière dans les eaux au large de sa côte ouest.

Kim a qualifié la semaine dernière le monument de Pyongyang de « horreur » et a appelé à son retrait tout en déclarant que le Nord abandonnait ses objectifs de longue date d’unification pacifique avec la Corée du Sud et a ordonné une réécriture de la constitution du Nord pour définir le Sud comme son pays le plus important. adversaire étranger hostile.

Les images satellite de Planet Labs PBC semblent montrer la destruction du monument de Pyongyang aux Trois Chartes pour la réunification nationale, également appelé l’Arche de la réunification. Une image mardi montrait clairement l’arche disparue le long d’une chaussée.

Les nuages ​​et la couverture neigeuse ont rendu difficile de déterminer avec certitude quand la Corée du Nord a démoli le monument, mais cela semble avoir été le cas ces derniers jours. NKNews, un site Web axé sur la Corée du Nord, a été le premier à rendre compte des images satellite.

L’arche, d’environ 100 pieds de haut, surplombait une autoroute menant à la ville de Kaesong, près de la frontière avec la Corée du Sud.

Les lancements de missiles de croisière étaient le deuxième événement de lancement connu de la Corée du Nord de l’année, après le tir d’essai du 14 janvier du premier missile balistique à combustible solide à portée intermédiaire du pays, qui reflétait ses efforts pour faire progresser sa gamme d’armes ciblant les bases militaires américaines en Corée du Nord. Japon et Guam.

Cette photo montre l’Arche de la Réunification, un monument symbolisant l’espoir d’une éventuelle réunification des deux Corées, à Pyongyang, en Corée du Nord, le 11 septembre 2018. Le monument semble disparu sur les images satellite prises par Planet Labs mardi matin. L’Associated Press n’a pas pu confirmer immédiatement le rapport de manière indépendante. (Photo : Kin Cheung, Associated Press)

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré mercredi que les armées américaine et sud-coréenne analysaient les derniers lancements. Elle n’a pas immédiatement confirmé le nombre exact de missiles tirés ni les détails spécifiques de leur vol.

“Notre armée a accru sa surveillance et sa vigilance et se coordonne étroitement avec les Etats-Unis tout en surveillant d’autres signes et activités en provenance de la Corée du Nord”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées dans un communiqué.

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont accrues ces derniers mois alors que Kim continue d’accélérer le développement de ses armes et de lancer des menaces provocatrices de conflit nucléaire avec les États-Unis et leurs alliés asiatiques.

Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont étendu leurs exercices militaires combinés en réponse aux essais de missiles du Nord. Kim qualifie ces exercices de répétitions d’une invasion.

Dans le dernier échange de représailles, la Corée du Nord a déclaré la semaine dernière qu’elle avait procédé à un test d’un prétendu drone d’attaque sous-marin à capacité nucléaire en réponse à un exercice naval combiné des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, accusant ses rivaux de le faire. pour les tensions dans la région.

Un écran de télévision montre mercredi un reportage sur les missiles de croisière nord-coréens avec des images d’archives lors d’un programme d’information à la gare de Séoul, en Corée du Sud. L’armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière dans les eaux au large de sa côte ouest. (Photo : Lee Jin-man, Associated Press)

Les missiles de croisière font partie d’une large gamme d’armes que la Corée du Nord a testées ces dernières années pour tenter de constituer une menace nucléaire viable contre les États-Unis et leurs alliés asiatiques.

Depuis 2021, le Nord a effectué plusieurs essais en vol de ce qu’il décrit comme des missiles de croisière à longue portée, qui, selon lui, peuvent couvrir des portées allant jusqu’à 1 242 milles et sont à capacité nucléaire.

Bien que les activités de missiles de croisière nord-coréens ne soient pas directement interdites par les sanctions de l’ONU, les experts affirment que ces armes constituent potentiellement une menace sérieuse pour la Corée du Sud et le Japon, car elles sont conçues pour voler comme de petits avions et se déplacer dans un paysage qui les rendrait plus difficiles à détecter. par radar.

Certains craignent que la Corée du Nord n’attise les tensions au cours d’une année électorale aux États-Unis. Les experts affirment que le Nord chercherait à accroître son pouvoir de négociation alors qu’il envisage d’éventuelles négociations avec celui qui remportera l’élection présidentielle de novembre.

La Corée du Nord a également une longue histoire d’augmentation de la pression sur son rival, la Corée du Sud, lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut de Washington.

Lors du discours prononcé au Parlement de Pyongyang, au cours duquel Kim a annoncé que son pays ne poursuivrait plus la réconciliation avec le Sud, il a accusé la Corée du Sud d’agir comme un « comparse de premier ordre » des Américains et a réitéré sa menace d’utiliser ses armes nucléaires. anéantir le Sud s’il est provoqué.

Les analystes estiment que la Corée du Nord pourrait chercher à diminuer la voix de la Corée du Sud dans le conflit nucléaire régional et éventuellement à imposer des relations directes avec Washington alors qu’elle cherche à consolider son statut nucléaire.

Contribuant: Jon Gambrell

