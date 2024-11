La Corée du Nord se vante d’avoir un nouvel ICBM capable d’atteindre le continent américain

SÉOUL, Corée du Sud — La Corée du Nord s’est vantée vendredi de son nouveau missile balistique intercontinental récemment testé, le qualifiant de « le plus puissant du monde », une affirmation considérée par des experts extérieurs comme de la propagande, même si le test a montré une avancée dans la quête du Nord pour construire un système plus fiable. arsenal d’armes.

Un missile lancé jeudi par la Corée du Nord a volé plus haut et est resté en l’air plus longtemps que toute autre arme que le pays avait tirée jusqu’à présent. Cela indique que le Nord a réalisé des progrès dans l’acquisition d’un ICBM à arme nucléaire capable de frapper le continent américain. Mais les experts étrangers estiment que le pays a encore quelques problèmes technologiques à maîtriser avant d’acquérir un ICBM aussi fonctionnel.

Vendredi, l’Agence centrale de presse nord-coréenne a identifié le missile comme étant l’ICBM « Hwasong-19 » et l’a qualifié de « missile stratégique le plus puissant du monde » et de « système d’armement perfectionné ».

KCNA a déclaré que le dirigeant Kim Jong Un avait observé le lancement, le décrivant comme « une action militaire appropriée » pour exprimer la détermination de la Corée du Nord à répondre aux mesures de ses ennemis qui ont intensifié les tensions et les menaces pour la sécurité nationale de la Corée du Nord. Il indique que Kim a remercié les scientifiques en armement pour avoir démontré la « capacité d’attaque nucléaire stratégique sans égal » de la Corée du Nord.

L’armée sud-coréenne a déclaré plus tôt que la Corée du Nord aurait pu tester un missile à combustible solide, mais la dépêche de KCNA de vendredi n’a pas précisé quel propulseur utilise l’ICBM Hwasong-19. Les observateurs affirment que la couleur des flammes d’échappement vues sur les photos des médias nord-coréens lors du lancement suggère toujours que le nouvel ICBM utilise des combustibles solides.

Avant le test de jeudi, l’ICBM le plus avancé de la Corée du Nord était connu sous le nom de missile « Hwasong-18 », qui utilise des combustibles solides. Les propergols solides préchargés facilitent le déplacement des missiles et nécessitent beaucoup moins de temps de préparation au lancement que les propergols liquides qui doivent être ravitaillés avant le décollage. Il est donc plus difficile pour les adversaires de détecter les lancements de missiles à combustible solide.

Ces dernières années, la Corée du Nord a fait état de progrès constants dans ses efforts pour obtenir des missiles à tête nucléaire. De nombreux experts étrangers pensent que la Corée du Nord possède très probablement des missiles capables de lancer des frappes nucléaires sur l’ensemble de la Corée du Sud, mais elle ne possède pas encore de missiles nucléaires capables de se rendre sur le continent américain.

On se demande si la Corée du Nord a acquis la technologie nécessaire pour protéger ses ogives nucléaires de l’environnement à haute température et stress de la rentrée atmosphérique. De nombreux analystes étrangers affirment que la Corée du Nord doit également améliorer ses systèmes de contrôle d’altitude et de guidage des missiles. Ils affirment que la Corée du Nord a besoin de pouvoir placer plusieurs ogives nucléaires sur un seul missile pour vaincre les défenses antimissiles de ses rivaux.

Tous les tests ICBM connus de la Corée du Nord, y compris celui de jeudi, ont été effectués sous des angles prononcés pour éviter les pays voisins. Le porte-parole militaire sud-coréen Lee Sung Joon a déclaré jeudi qu’un lancement sur trajectoire à grand angle ne pouvait pas vérifier la technologie du véhicule de rentrée d’un missile, bien que la Corée du Nord ait déjà affirmé avoir acquis cette technologie.

Les observateurs affirment que le lancement de jeudi, le premier essai d’ICBM du Nord depuis près d’un an, était en grande partie destiné à attirer l’attention américaine quelques jours avant l’élection présidentielle américaine et à répondre à la condamnation internationale de l’envoi de troupes par la Corée du Nord en Russie pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine.

L’envoi de troupes par la Corée du Nord met en évidence l’expansion de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Sud, les États-Unis et d’autres craignent que la Corée du Nord ne recherche une technologie russe de haute technologie et sensible pour perfectionner ses programmes nucléaires et de missiles en échange de sa participation à la guerre russo-ukrainienne.