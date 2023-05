La Corée du Nord se tourne vers la dernière frontière alors que Kim Jong Un prépare le lancement d’un satellite espion

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté cette semaine un satellite d’espionnage militaire achevé alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que Pyongyang pourrait se préparer à lancer le vaisseau spatial en utilisant une technologie interdite dans les semaines à venir.

Le dictateur a été vu en train de visiter le site avec sa fille vêtue de blouses blanches mardi alors qu’ils parlaient avec des scientifiques lors de sa première apparition publique en un mois.

Kim a approuvé un « futur plan d’action » non spécifié alors que les experts se préparent pour un lancement qui, selon certains analystes, pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

LA CORÉE DU NORD REVENDIQUE LE PREMIER SATELLITE D’ESPIONNAGE MILITAIRE PRÊT AU LANCEMENT, CE QUI VIOLERAIT LES RÉSOLUTIONS DE L’ONU

Bien que Pyongyang ait régulièrement défié le droit international en matière d’essais de missiles balistiques et de développement nucléaire, il prévoit d’aller plus loin et d’utiliser la technologie des missiles à longue portée qui a été interdite par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Kim a fait valoir que le satellite est nécessaire pour la reconnaissance spatiale et pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud – qui ont intensifié les exercices militaires conjoints face à l’augmentation de l’agression et des essais illégaux de missiles en Corée du Nord.

Bien que les capacités spatiales de Pyongyang restent douteuses.

Certains analystes sud-coréens auraient fait valoir que le satellite révélé dans les images des médias nord-coréens contrôlés par l’État est trop petit et insuffisant pour capturer des images haute résolution depuis l’espace.

LA CORÉE DU NORD S’ENGAGE À « DÉVELOPPER » PLUS LOIN LES RELATIONS AVEC LA CHINE

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré mercredi que le satellite était prêt à être chargé sur une fusée après avoir été inspecté et testé sur sa capacité à résister aux facteurs environnementaux de l’espace.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que son voisin du nord n’avait pas encore informé les autorités maritimes et de télécommunications internationales de tout lancement imminent.

« L’annonce du plan de lancement du satellite montre une fois de plus que le régime nord-coréen est préoccupé par la poursuite de ses provocations illégales tout en ignorant le sort de son peuple », a déclaré le ministère dans un communiqué.

La Corée du Nord a lancé une centaine de missiles depuis le début de 2022, et sa dernière poussée pour lancer un satellite dans l’espace n’est que l’un des éléments prioritaires de Kim.

Il s’est également engagé à développer des missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide, des sous-mariniers à propulsion nucléaire, des missiles hypersoniques et des missiles à ogives multiples.

Le Japon a également pris des mesures pour se préparer à un éventuel lancement de satellite à Pyongyang et le mois dernier, ses intercepteurs de missiles activés par l’armée et ont ordonné à ses troupes d’abattre tous les fragments de satellite qui pourraient tomber sur son territoire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.