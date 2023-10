La Corée du Nord se prépare à une tentative de lancement de satellite, prévient un groupe de réflexion sud-coréen

La Corée du Nord devrait tenter à nouveau de lancer un satellite espion ce mois-ci, selon des observateurs sud-coréens.

L’Institut coréen pour l’unification nationale (KINU), un groupe de réflexion sud-coréen financé par le gouvernement et axé sur les questions intercoréennes, s’attend à ce que son voisin du nord tente de lancer le matériel spatial complexe entre le 10 et le 26 octobre.

« Pyongyang tentera probablement de lancer son satellite espion avant la tentative de la Corée du Sud. Le Nord semble donner la priorité à la transmission d’un message politique avec le lancement du satellite, plutôt qu’au perfectionnement des aspects techniques », a déclaré Hong Min, chercheur au KINU, lors d’une conférence de presse à Paju. , selon les traductions de l’agence de presse Yonhap.

LANCEMENT DU 2E SATELLITE ESPION EN CORÉE DU NORD ET ENGAGE À CONTINUER À POUSSER POUR UN ATOUT MILITAIRE CLÉ

Ce lancement hypothétique serait la troisième tentative de la Corée du Nord de mettre en orbite un satellite espion.

« A l’approche de cette annonce, la Corée du Nord fera probablement preuve de ses capacités nucléaires avancées (avec des provocations majeures) au moins une fois », a spéculé le directeur du KINU, Chung Sung-yoon, selon Yonhap.

L’Administration nationale de développement aérospatial de la Corée du Nord a déclaré le mois dernier qu’elle avait tenté d’utiliser une fusée porteuse de nouveau type Chollima-1 pour mettre en orbite le satellite de reconnaissance Malligyong-1, mais la fusée a échoué lors de sa troisième étape de vol.

La Corée du Nord dénonce le rapport du pentagone sur les menaces liées aux armes de destruction massive et promet une réponse « la plus écrasante »

Cette tentative infructueuse s’est produite trois mois seulement après l’échec d’un premier lancement.

La National Aerospace Development Administration avait précédemment déclaré qu’elle étudierait d’abord ce qui n’allait pas lors du lancement d’août, mais a noté que « la cause de l’accident en question ne constitue pas un problème majeur en termes de fiabilité des moteurs en cascade et du système ».

De hauts diplomates des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont condamné le lancement nord-coréen, affirmant que de telles provocations ne feraient qu’entraîner une coopération accrue de la part de Washington, de Tokyo et de Séoul, selon des responsables de Séoul et de Tokyo.

La Corée du Nord a averti mercredi que son armée fournirait « la stratégie de réponse la plus écrasante et la plus soutenue » aux Etats-Unis après que le Pentagone a publié la semaine dernière un rapport sur les armes de destruction massive qui qualifiait le pays de menace « persistante ».

Celui du Pentagone La « Stratégie 2023 de lutte contre les armes de destruction massive » indique que si la Chine et la Russie présentent les « principaux défis en matière d’armes de destruction massive, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la République islamique d’Iran et les organisations extrémistes violentes restent des menaces régionales persistantes qui doivent être prises en compte. adressée. »

