La Corée du Nord se prépare à tester l’arme nucléaire – Séoul

Si cela est vrai, le lancement serait le premier essai nucléaire effectué par Pyongyang depuis 2017

La Corée du Nord est «prêt» et susceptibles de tester une arme nucléaire, a déclaré lundi à Sky News le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo, tout en reconnaissant qu’il était «difficile de savoir exactement quand” le test pourrait se produire. Pourtant, dit-il, «nous supposons qu’ils sont préparés.”

Bien que Pyongyang n’ait effectué aucun essai nucléaire depuis des années – le dernier a eu lieu en 2017, et en effectuer un maintenant serait considéré comme une escalade majeure des tensions – il a lancé plus de missiles au cours de l’année dernière que toute autre période depuis le dirigeant Kim Jong -un a succédé à son père en 2011.

Han a expliqué que Séoul avait toujours «les préparatifs« en place pour tout coup de sabre nucléaire de son voisin du nord, quoique »nous ne pouvons pas dire pour le moment quel type de réponse sera apporté.”

“Mais il est clair que nous aimerions avoir une sorte de capacités de dissuasion étendues, y compris toutes sortes d’options,” il a dit.

Lire la suite Séoul pourrait changer de position sur les armes nucléaires (ministre)

Le mois dernier, Kim a déclaré que l’objectif de la Corée du Nord était de disposer de la capacité nucléaire la plus puissante au monde. Dans un ordre public, il a décrit l’ICBM Hwasong-17 comme le “l’arme stratégique la plus puissante du monde.” Pyongyang a tiré le missile plus tôt en novembre en signe de «une dissuasion nucléaire écrasante” contre la “menace militaire des États-Unis» et ses alliés dans la région.

S’adressant à Sky News, Han a rejeté toute critique de l’approche intransigeante de son gouvernement dans les négociations avec le Nord, arguant que le changement de Séoul est simplement “une voie naturelle pour tout pays augmentant le niveau d’autonomie en termes de sécurité.”

“Nous assurerons la paix selon nos conditions, et non selon les conditions dictées par la Corée du Nord,” il a dit.

Le mois dernier, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a exhorté la Chine à faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle dénucléarise, arguant que c’était dans l’intérêt de Pékin, car les tensions avec la Corée du Nord amenaient davantage de ressources militaires américaines dans la région.

Han est allé plus loin et a critiqué directement la Chine, déclarant qu’il aimerait voir la puissance régionale être un “pays plus fondé sur des règles et plus respectueux des valeurs universelles» et se plaindre de l’impact de la politique zéro Covid du pays sur l’économie sud-coréenne.

Séoul a laissé entendre le mois dernier qu’il envisageait la possibilité d’acquérir des armes nucléaires ou d’héberger des armes nucléaires américaines sur son territoire si les relations avec Pyongyang se détérioraient davantage.