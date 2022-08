La Corée du Nord se prépare à des essais atomiques et esquive les sanctions pour se procurer des armes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un nouveau projet de rapport de l’ONU révèle que la Corée du Nord a agrandi ses installations d’essais d’armes, indiquant que le royaume ermite pourrait avoir l’intention de commencer à tester des armes nucléaires dans un proche avenir.

Le rapport a été obtenu par le site d’information japonais Nikkei et présente des conclusions indiquant que la Corée du Nord a commencé à creuser de nouveaux tunnels sur le site d’essai de Punggye-ri, ce qui pourrait permettre au gouvernement de mener “des essais nucléaires supplémentaires pour le développement d’armes nucléaires”.

Le rapport couvre le premier semestre 2022 et détaille également les moyens par lesquels la Corée du Nord a réussi à esquiver les sanctions et à continuer de financer ses opérations. Le comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité de l’ONU discutera des conclusions avant de publier le rapport.

Le comité peut choisir de prendre des mesures supplémentaires – y compris des sanctions supplémentaires – sur la base des conclusions du rapport.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est adressé lundi à l’Assemblée générale des Nations unies lors de la conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et a affirmé que Pyongyang “se prépare à effectuer son septième essai nucléaire”.

“La République populaire démocratique de Corée continue d’étendre son programme nucléaire illégal et poursuit ses provocations en cours contre la région”, a-t-il déclaré.

Pyongyang a répondu mercredi par une déclaration dans laquelle il a qualifié les commentaires de Blinken de “clameur de confrontation anti-RPDC”.

“Il y a longtemps, la RPDC s’est retirée du TNP par la procédure légitime en vertu de l’article pertinent stipulé dans le TNP”, ont écrit des responsables. “En conséquence, personne n’a le droit ou la justification d’accuser la RPDC, un État détenteur d’armes nucléaires en dehors du TNP, d’exercer son droit à l’autodéfense.”

La Corée du Nord a accusé les États-Unis d’essayer de saper “les fondements du régime de non-prolifération” et de rester “inflexibles sur les menaces nucléaires et le chantage contre les États souverains”.

“Les États-Unis eux-mêmes ne nieraient pas le fait qu’ils ont transféré la technologie d’un sous-marin à propulsion nucléaire à l’Australie et qu’ils ont connivence et favorisé la possession d’armes nucléaires par Israël”, poursuit le communiqué. “C’est le comble du blâme occupé que les États-Unis allèguent des” menaces nucléaires “de quelqu’un étant donné qu’ils sont la cheville ouvrière de la prolifération nucléaire qui a historiquement et systématiquement violé ses obligations en vertu du traité un article après l’autre et perturbé la paix internationale et régionale Sécurité.”

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont affirmé que Pyongyang pouvait effectuer un essai nucléaire “à tout moment”, mais le royaume ermite continue de faire face à des obstacles, dont le principal est une nouvelle épidémie de COVID-19 qui a commencé en mai.

Bien que les images satellite du site nucléaire nord de Punggye-ri indiquent que Pyongyang a régulièrement restauré le tunnel 3 du site nucléaire, aucune remarque ou rapport public sur l’essai nucléaire n’a été fait.

Le sixième et actuellement dernier essai nucléaire mené par la Corée du Nord a eu lieu en 2017. L’essai d’une bombe à hydrogène a déclenché un tremblement de terre de magnitude 6,3, et la Corée du Nord a affirmé que l’essai était un “succès parfait”.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait se réunir sur le rapport sur les sanctions lors d’une session à huis clos plus tard ce mois-ci.