La Corée du Nord se donne le droit de lancer des frappes nucléaires préventives

SEOUL – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays ne renoncerait jamais à ses armes nucléaires, alors que les dirigeants du régime ont codifié dans la loi son droit de lancer des frappes nucléaires préventives, ont annoncé vendredi les médias officiels. Le Parlement nord-coréen a adopté la loi autorisant l’armée à utiliser des armes nucléaires “automatiquement et immédiatement” en cas d’attaque imminente contre ses dirigeants ou “des objets stratégiques importants” dans le pays, a indiqué l’Agence centrale de presse coréenne.

La loi met à jour les règles de Pyongyang sur le moment où ses armes nucléaires peuvent être utilisées, y compris en réponse à une attaque par des armes de destruction massive ou en cas de «crise catastrophique» qui menace la sécurité du peuple nord-coréen. La constitution nord-coréenne proclame déjà que le pays est un État doté d’armes nucléaires.

“La plus haute importance de légiférer sur la politique des armes nucléaires est de tracer une ligne irrémédiable afin qu’il ne puisse y avoir de négociation sur nos armes nucléaires”, a déclaré Kim dans un discours devant l’Assemblée populaire suprême, le parlement titulaire du pays qui a adopté la loi jeudi.

La Corée du Sud et les États-Unis entament des exercices militaires susceptibles d’attirer la colère du Nord

La Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire en 2006 et a depuis constitué un arsenal d’armes atomiques et de missiles capables de livrer des ogives sur le continent américain. Des responsables à Séoul et à Washington ont averti que Pyongyang pourrait bientôt reprendre les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions économiques au régime en réponse à son développement d’armes.

En 2019, Kim a eu une deuxième réunion au sommet avec le président américain de l’époque, Donald Trump, et a appelé à la levée des sanctions en échange de mesures de désarmement. Mais les pourparlers de Hanoï ont échoué en raison de désaccords sur l’allégement des sanctions, et les négociations entre Pyongyang et Washington ont peu avancé depuis.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a intensifié les tensions en effectuant des tests d’armes supplémentaires, dont celui d’un missile à longue portée plus tôt cette année. Le régime a rejeté l’offre répétée de l’administration Biden de s’asseoir pour des pourparlers nucléaires “n’importe où, n’importe quand”.

“Pyongyang dit essentiellement que la seule base pour de futurs pourparlers serait celle qui reconnaîtrait la Corée du Nord comme un État doté d’armes nucléaires”, a déclaré Chad O’Carroll, PDG du Korea Risk Group. La doctrine nucléaire du régime pose la question à l’administration Biden de savoir si elle peut maintenir sa politique de dialogue avec la Corée du Nord, a-t-il déclaré.

La Corée du Nord revendique une victoire miraculeuse sur le coronavirus, dit Kim souffrait de fièvre

Kim a également abordé des questions nationales dans le discours parlementaire, affirmant que la Corée du Nord déploierait un programme de vaccination en novembre pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il n’a cependant pas mentionné le coronavirus, se référant uniquement à la lutte contre un “virus malveillant”, et il n’a pas non plus donné de détails sur le type de vaccin ou sur la manière dont les doses seront administrées.

Pyongyang a ignoré les offres d’aide aux coronavirus des États-Unis, de la Corée du Sud et des organisations internationales. Gavi, un réseau de distribution de vaccins pour le programme Covax soutenu par l’ONU, a déclaré en juin qu’il “comprenait” que la Corée du Nord acceptait les vaccins contre le coronavirus en provenance de Chine.

Tout en augmentant la pression contre Washington, la Corée du Nord a renforcé ses liens avec la Chine et la Russie, ses alliés idéologiques et politiques. Les services de renseignement américains ont déclaré cette semaine que la Russie achetait des roquettes et des obus d’artillerie à la Corée du Nord alors qu’elle menait une guerre contre l’Ukraine.