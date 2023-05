La Corée du Nord a publié mardi une déclaration de soutien à la Russie, reconnaissant la célébration par le pays de ses vacances du Jour de la Victoire.

Dans le message, le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a félicité le peuple russe pour avoir remporté « une grande victoire dans la grande guerre de la justice pour anéantir le fascisme qui menaçait le destin de l’humanité en faisant preuve d’un héroïsme sans égal et d’un esprit d’abnégation », selon la Central coréenne. News Agency, un média d’État.

Le Jour de la Victoire marque l’anniversaire de la capitulation inconditionnelle de l’Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Selon la dépêche de KCNA, Kim a profité de l’occasion pour « adresser une fois de plus ses chaleureuses salutations militantes au président, à l’armée et au peuple de Russie qui se sont courageusement engagés dans la lutte sacrée pour réaliser la justice internationale et défendre la paix mondiale contre l’arbitraire et l’arbitraire ». pratiques des impérialistes » pendant la Seconde Guerre mondiale.

LA RUSSIE VOUE LE JOUR DE LA VICTOIRE À ÉCRASER LE « NÉO-NAZISME » EN UKRAINE ALORS QUE ZELENSKYY MARQUE LES VACANCES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Jour de la Victoire est célébré le 8 mai par les pays européens. Cependant, le communiqué de 1945 annonçant la reddition est arrivé après minuit dans l’URSS de l’époque, et la fête est célébrée depuis lors le 9 mai.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a commémoré le Jour de la Victoire de son pays mardi en défendant la Russie en cours invasion de l’Ukraine.

MEDVEDEV RUSSIE MENACE D’ARMER LA CORÉE DU NORD SI LA CORÉE DU SUD ARME L’UKRAINE

Dans un long tweet lundi, Medvedev, également vice-président du Conseil de sécurité du Fédération Russe, a déclaré que la Russie vaincrait le « néo-nazisme hideux de Bandera » en Ukraine comme la Russie a autrefois aidé à vaincre le nazisme en Allemagne.

« Malheureusement, l’Europe d’aujourd’hui et ses dirigeants sordides ont la mémoire très courte. Mais nous nous souviendrons toujours des héros de la Seconde Guerre mondiale. Notre pays a éradiqué le fascisme en 1945 », a écrit Medvedev. « N’en doutez pas : dans l’Europe d’aujourd’hui, nous écraserons le hideux néo-nazisme Bandera, si chèrement chéri par les héritiers du Troisième Reich dans l’UE. »

Depuis l’invasion de l’invasion de l’Ukraine, Poutine a fait des comparaisons similaires entre l’administration ukrainienne et le régime nazi en Allemagne dans les années 1940.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kim a tenté de maintenir une amitié stratégique avec Le président russe Vladimir Poutine alors que les deux pays assument les sanctions internationales de l’OTAN et des Nations Unies.

Lawrence Richard de Fox News Digital a contribué à ce rapport.