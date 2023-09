La Corée du Nord rouvre lentement après 3 ans et demi d’isolement covid

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un était un maître de la distanciation sociale bien avant la pandémie de Covid-19, en tant que chef d’un État totalitaire qui exerce un contrôle strict sur ses contacts avec le monde extérieur depuis sept décennies. Mais même selon les critères de Kim, les trois dernières années et demie ont été extraordinaires.

Les autorités nord-coréennes ont fermé les frontières internationales au début de la pandémie en 2020. Presque tous les échanges transfrontaliers, y compris le tourisme, les visites diplomatiques, les livraisons d’aide et le commerce a été restreint pour empêcher le coronavirus de s’infiltrer dans le mauvais système de santé du pays.

Aujourd’hui, l’État ouvre ses portes.

La compagnie aérienne phare de la Corée du Nord, Air Koryo, a repris ses services à la fin du mois dernier entre Pyongyang et Pékin et la ville portuaire russe de Vladivostok. Le transport de marchandises par rail et par voie navigable avait déjà augmenté des mois avant la reprise du transport de passagers.

Kim lui-même devrait effectuer un rare voyage en Russie pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine plus tard ce mois-ci, son premier voyage international connu depuis la fermeture de la pandémie. Des responsables américains ont déclaré lundi. Washington a accusé Moscou de rechercher illégalement des munitions nord-coréennes pour les utiliser en Ukraine.

La dictature pandémique de Kim

Le régime de Kim a exploité le coronavirus comme prétexte pour imposer encore plus de contrôle sur les droits économiques et sociaux de la population, affirment des experts et des défenseurs des droits de l’homme. L’économie civile de la Corée du Nord, dirigée par des entrepreneurs clandestins, a été durement touchée par la fermeture des frontières interdisant le marché noir avec la Chine. Kim a imposé des restrictions aux mouvements, aux rassemblements et à l’accès des citoyens ordinaires aux informations extérieures, invoquant les risques d’exposition au covid.

L’isolement prolongé a également aggravé l’insécurité alimentaire chronique du pays, rendant les gens de plus en plus dépendants du leadership autoritaire de Kim pour leurs moyens de subsistance.

« Les trois dernières années et demie d’auto-isolement ont fourni un environnement idéal pour que les dirigeants nord-coréens exercent un plus grand contrôle central sur tous les domaines, depuis le mode de vie de chacun jusqu’à l’économie », a déclaré Rachel Minyoung Lee, directrice générale de la Corée du Nord. analyste à l’Open Nuclear Network en Autriche.

Les travailleurs humanitaires, les délégations commerciales et les diplomates n’ont pas pu entrer dans le pays, privant ainsi d’informations de première main qui pourraient aider à informer ceux de l’extérieur.

« La réouverture des frontières entraînera une plus grande probabilité d’entrées et de sorties d’informations, ce qui posera des défis à la politique actuelle de plus grande centralisation de la Corée du Nord », a déclaré Lee.

Que se passe-t-il en Corée du Nord ? Depuis la pandémie, la fenêtre s’est fermée.

Pourquoi rouvrir les frontières maintenant ?

Pendant le confinement, la Corée du Nord a tenté de se contenter de son idéologie d’autonomie, en stimulant notamment l’industrie manufacturière nationale dans des domaines limités, notamment le textile et l’agriculture. Le régime a également intensifié ses activités de cybercriminalité pour voler des devises étrangères sous forme de cryptomonnaies et d’autres actifs virtuels, selon les cyberanalystes.

Mais la détérioration des conditions économiques a poussé le régime de Kim à rechercher une aide extérieure et à rouvrir partiellement ses frontières au commerce, selon les experts.

« Le coût de l’isolement qui s’est accumulé au fil des années a toutefois atteint un point de rupture pour Kim », a déclaré Heo Jeong-pil, professeur d’études nord-coréennes à l’université Dongguk de Séoul.

L’économie de la Corée du Nord s’est contractée pendant trois années consécutives à partir de 2020, selon les estimations de la banque centrale de Corée du Sud. Le commerce essentiel du Nord avec son allié la Chine est tombé à son plus bas niveau depuis des décennies, à 320 millions de dollars, en 2021, soit une baisse de 90 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Après une reprise limitée du trafic de marchandises l’année dernière, les échanges avec la Chine a rebondi rapidement pour atteindre 1,06 milliard de dollars au cours du premier semestre 2023 seulement. Depuis mai, les services ferroviaires entre la Corée du Nord et la Chine sont passés à deux fois par jour et certaines installations douanières ont rouvert en juin, selon un briefing parlementaire du service national de renseignement sud-coréen.

Et le commerce avec la Russie augmente également, quoique à des niveaux inférieurs à ceux avec la Chine. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’isolement mondial croissant de Moscou a rapproché le Kremlin du régime de Kim.

La Corée du Nord a « la capacité de fournir rapidement à la Russie les munitions recherchées » après une réouverture complète de la route terrestre entre les deux pays, a déclaré Cho Han-bum, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul.

Les Nord-Coréens d’outre-mer reviennent

Pyongyang s’apprête à rapatrier des milliers de ressortissants nord-coréens bloqués en Chine et en Russie pendant le confinement pandémique. Air Koryo a repris le mois dernier ses vols vers Pékin et Vladivostok pour ramener des citoyens nord-coréens.

Les autorités sanitaires nord-coréennes ont déclaré la semaine dernière qu’elles avaient approuvé le retour de leurs citoyens à l’étranger, citant un ajustement du degré de leur position anti-épidémique dans un contexte « d’apaisement de la situation pandémique mondiale ». Les rapatriés seront surveillés dans des salles de quarantaine pendant une semaine, selon les médias officiels.

« Des centaines, voire des milliers de Nord-Coréens sont coincés hors de leur pays d’origine depuis plus de trois ans et demi maintenant et leur première chance est donc pour eux de revenir », a déclaré Simon Cockerell, directeur général de l’entreprise basée à Pékin. Le tour opérateur nord-coréen Koryo Tours.

Parmi les Nord-Coréens confrontés à un rapatriement imminent figurent des étudiants étudiant à l’étranger, des diplomates et des ouvriers, ainsi que des transfuges détenus en Chine. En tant que proche allié de Pyongyang, Pékin considère les transfuges nord-coréens non pas comme des réfugiés mais comme des migrants économiques illégaux.

Certains experts estiment que la Corée du Nord pourrait inciter à envoyer davantage de travailleurs à l’étranger pour remplacer les travailleurs rapatriés. Ils constituent une source importante de revenus étrangers pour le régime, malgré les sanctions internationales interdisant les travailleurs étrangers.

Malgré la réouverture progressive, la situation du covid-19 à l’intérieur du pays reste floue.

Kim, le leader nord-coréen, a revendiqué une « victoire » très controversée sur le coronavirus en août 2022, trois mois seulement après que le pays a signalé sa première épidémie. Kim a fait allusion à une campagne de vaccination contre le Covid-19 plus tard cette année-là, mais il n’y a toujours aucune preuve d’une campagne de vaccination de masse en Corée du Nord.

Alors que le monde rouvre, la Corée du Nord est l’un des deux pays sans vaccins

« Faute de vaccins, la Corée du Nord a eu recours à un confinement sévère pour lutter contre le virus, et le pays a réussi à rester fermé jusqu’à ce que la pandémie commence à décliner à l’échelle mondiale », a déclaré Ahn Kyung-su du centre de recherche dprkhealth.org basé à Séoul.

Le Covid-19 constitue toujours un risque pour le système médical mal équipé du pays, mais la nécessité d’une réouverture est devenue supérieure au risque, selon Ahn. Les frontières ont été rouvertes par étapes pour donner le temps et les ressources aux autorités sanitaires du Nord pour se préparer en conséquence, a-t-il indiqué.

Les étrangers seront-ils autorisés à entrer ?

Pyongyang n’a pas encore annoncé quand les étrangers pourront entrer dans le pays.

Le régime de Kim autorisera progressivement l’entrée des diplomates et des travailleurs humanitaires accrédités, ainsi que des touristes, a déclaré Heo, le professeur. « Bien qu’elles soient très prudentes à ce stade, les autorités nord-coréennes ont besoin d’opportunités pour lever des devises étrangères, et c’est pourquoi elles souhaitent en fin de compte que les touristes reviennent. »

Le parlement nord-coréen a adopté la semaine dernière une loi visant à « développer » le tourisme international, laissant entendre que le pays se prépare à accueillir davantage de touristes. Mais on ne sait pas exactement quand.