La Corée du Nord revendique une victoire contestée sur le virus et blâme Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré la victoire sur COVID-19 lors d’une réunion nationale où sa sœur, dans un discours particulièrement combatif, a déclaré que Kim avait lui-même souffert de fièvre et a blâmé de manière douteuse la Corée du Sud pour l’épidémie tout en jurant des représailles mortelles.

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a déclaré jeudi que Kim avait ordonné l’assouplissement des mesures préventives trois mois seulement après que le pays a reconnu pour la première fois une épidémie, affirmant que le succès largement contesté du pays serait reconnu comme un miracle de la santé mondiale.

Vu prononcer un discours à la télévision pour la première fois, sa puissante sœur a déclaré que Kim avait souffert de fièvre tout en glorifiant son leadership “qui fait époque” et elle a blâmé l’épidémie nord-coréenne sur des tracts volés de l’autre côté de la frontière depuis la Corée du Sud.

Les déclarations de la Corée du Nord sur son épidémie sont largement mises en doute et sont censées viser à aider Kim à maintenir un contrôle absolu sur le pays. Certains experts pensent que la déclaration de victoire signale l’intention de Kim de passer à d’autres priorités, mais craignent que les remarques de sa sœur ne laissent présager une provocation.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a publié une déclaration exprimant de vifs regrets pour les “commentaires extrêmement irrespectueux et menaçants” de la Corée du Nord qui étaient basés sur des “allégations ridicules” sur la source de ses infections.

La Corée du Nord a suggéré pour la première fois en juillet que son épidémie de COVID-19 avait commencé chez des personnes qui avaient été en contact avec des objets transportés par des ballons en provenance de Corée du Sud – une affirmation douteuse et non scientifique qui semblait être une tentative de tenir son rival responsable.

Depuis que la Corée du Nord a admis une épidémie de virus omicron en mai, elle a signalé environ 4,8 millions de “cas de fièvre” dans sa population de 26 millions d’habitants, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Il a affirmé que l’épidémie ralentissait depuis des semaines et que 74 personnes seulement étaient décédées.

“Depuis que nous avons commencé à mener la campagne anti-épidémique d’urgence maximale (en mai), les cas de fièvre quotidiens qui ont atteint des centaines de milliers au cours des premiers jours de l’épidémie ont été réduits à moins de 90 000 un mois plus tard et ont continuellement diminué, et pas un seul cas de de la fièvre soupçonnée d’être liée au virus maléfique a été signalée depuis le 29 juillet”, a déclaré Kim dans son discours mercredi lors d’une réunion nationale où il a annoncé une nouvelle réponse à la pandémie.

“Pour un pays qui n’a pas encore administré une seule injection de vaccin, notre succès à surmonter la propagation de la maladie en si peu de temps et à rétablir la sécurité en matière de santé publique et à faire à nouveau de notre pays une zone propre et exempte de virus est un incroyable miracle qui serait enregistré dans l’histoire mondiale de la santé publique”, a-t-il déclaré, selon KCNA.

Pour Kim, déclarer la victoire contre COVID-19 suggère qu’il veut passer à d’autres priorités, telles que stimuler une économie brisée et fortement sanctionnée encore plus endommagée par la fermeture des frontières pandémiques ou effectuer un essai nucléaire, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur de études internationales à l’Ewha Womans University de Séoul.

Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que la Corée du Nord pourrait se préparer pour son premier essai nucléaire en cinq ans au milieu de sa série torride d’essais d’armes cette année, qui comprenait ses premières démonstrations de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017.

L’activité de tests provocateurs souligne la double intention de Kim de faire progresser son arsenal et de faire pression sur l’administration Biden au sujet de négociations de longue date visant à tirer parti de ses armes nucléaires pour un allégement des sanctions et des concessions de sécurité indispensables, selon les experts.

Kim Jun-rak, porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen, a déclaré jeudi que l’armée sud-coréenne restait fermement prête et se préparait à “diverses possibilités” de provocations nord-coréennes.

La rhétorique belliqueuse de Kim Yo Jong est préoccupante car elle indique qu’elle tentera de rejeter la responsabilité de toute résurgence du COVID-19 sur le Sud et cherchera également à justifier la prochaine provocation militaire de la Corée du Nord, a déclaré Easley.

Pendant des années, des militants ont fait voler des ballons à travers la frontière pour distribuer des centaines de milliers de tracts de propagande critiquant Kim, et la Corée du Nord a souvent exprimé sa fureur contre les militants et contre les dirigeants sud-coréens pour ne pas les avoir arrêtés.

Lors de la réunion de mercredi, Kim Yo Jong a réitéré ces affirmations, qualifiant la crise virale du pays de “farce hystérique” lancée par la Corée du Sud pour aggraver la confrontation.

“Les marionnettes (sud-coréennes) poussent toujours des tracts et des objets sales sur notre territoire. Nous devons les contrer avec fermeté”, a-t-elle déclaré. “Nous avons déjà envisagé divers plans de contre-action, mais notre contre-mesure doit être une représaille mortelle.”

La télévision d’État nord-coréenne a montré des membres d’un auditoire de milliers de personnes en train de pleurer alors qu’elle parlait de la supposée fièvre de son frère – une référence qui n’a pas été expliquée davantage. La foule a applaudi et applaudi alors qu’elle jurait que le Nord “éradiquerait non seulement le virus mais aussi les autorités gouvernementales (sud-coréennes)” si “les ennemis continuent des actes dangereux qui pourraient introduire le virus dans notre république”.

Alors que Kim Yo Jong a prononcé de nombreux discours et déclarations ces dernières années en tant que l’un des membres les plus puissants du cercle de direction de son frère, jeudi a marqué la première fois que les médias nord-coréens ont diffusé une vidéo et un son d’elle prononçant un discours complet, a déclaré le ministère sud-coréen de l’Unification. . La mise en avant de son discours dans les médias d’Etat reflète sa montée en puissance et pourrait viser à ponctuer la menace communiquée au Sud.

L’affirmation de la Corée du Nord sur la façon dont l’épidémie a commencé contredit les experts extérieurs qui pensent que la variante omicron s’est propagée lorsque le pays a brièvement rouvert sa frontière avec la Chine au trafic de marchandises en janvier et a encore augmenté après un défilé militaire et d’autres événements à grande échelle à Pyongyang en avril.

En mai, Kim Jong Un a interdit les déplacements entre les villes et les comtés pour ralentir la propagation du virus. Mais il a également souligné que ses objectifs économiques devaient être atteints, ce qui signifiait que d’énormes groupes continuaient de se rassembler sur les chantiers agricoles, industriels et de construction.

Lors de la réunion sur le virus, Kim a appelé à l’assouplissement des mesures préventives et à la nation de maintenir la vigilance et des contrôles efficaces aux frontières, citant la propagation mondiale de nouvelles variantes de coronavirus et du monkeypox.