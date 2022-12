La Corée du Nord revendique un essai de fusée réussi qui pourrait renforcer sa force ICBM

Séoul, Corée du Sud

La Corée du Nord a déclaré vendredi qu’elle avait testé avec succès un moteur de fusée à combustible solide, un développement qui pourrait permettre au régime de Kim Jong Un de tirer plus rapidement et de manière plus fiable un missile balistique intercontinental (ICBM) à l’avenir.

Le nouveau moteur-fusée à forte poussée a été testé jeudi sur un site de lancement de satellites au nord-ouest de Pyongyang, selon un rapport de l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Des photos publiées par les médias d’État montraient le dirigeant nord-coréen Kim assistant au test, qui, selon KCNA, fournissait une “garantie pour le développement d’un autre système d’arme stratégique de type nouveau”.

Cela pourrait être un nouvel ICBM, ont déclaré des experts.

“Cela, mes amis, est la première étape d’un ICBM à propergol solide”, a déclaré Jeffrey Lewis, directeur du programme de non-prolifération en Asie de l’Est au Centre d’études sur la non-prolifération, dans un message sur Twitter.

Les experts ont déclaré que le développement pourrait être important si le nouveau moteur de fusée pouvait être intégré avec succès à un ICBM.

“Si l’essai au sol du moteur à combustible solide à forte poussée de la Corée du Nord à Sohae est presque aussi réussi qu’ils le prétendent, c’est une étape importante pour le développement de missiles à capacité nucléaire du pays”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Les fusées à combustible solide sont plus stables que celles à combustible liquide que la Corée du Nord a déjà testées sur des lancements d’ICBM. Cela signifie qu’un ICBM à combustible solide pourrait être déplacé plus facilement et lancé plus rapidement qu’un ICBM à combustible liquide.

En raison de ces facteurs, le temps nécessaire à tout adversaire pour réagir à un ICBM nord-coréen serait réduit.

“Une fois déployée, la technologie rendrait les forces nucléaires nord-coréennes plus polyvalentes, plus résistantes et plus dangereuses”, a déclaré Easley.

Les ICBM à combustible solide sont la norme mondiale de pointe. Le principal ICBM des États-Unis, le Minuteman III, est propulsé par trois moteurs-fusées à combustible solide.

Les experts ont averti que malgré le test, la Corée du Nord serait encore confrontée à de nombreux défis pour déployer un tel ICBM à combustible solide.

“Passer d’un essai au sol de moteur à combustible solide à des missiles opérationnels, précis et fiables implique de nombreux obstacles techniques. Les médias nord-coréens peuvent exagérer les capacités d’armement du pays et les délais de déploiement », a déclaré Easley.

La Corée du Nord a testé ses missiles balistiques à un rythme record, lançant les projectiles à 34 reprises jusqu’à présent cette année et testant parfois plusieurs missiles à chaque fois, selon un décompte de CNN.

Le 18 novembre, Pyongyang a testé ce que KCNA a déclaré être un Hwasong-17, un ICBM à carburant liquide qui aurait la portée nécessaire pour atteindre tout le continent américain.

Après avoir guidé ce lancement, Kim a déclaré que la Corée du Nord devrait “démontrer clairement sa volonté la plus ferme de riposter contre les exercices de guerre d’agression hystériques des ennemis cherchant à détruire la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et la région”, faisant référence aux États-Unis et à la Corée du Sud.

Il a également averti que la Corée du Nord prendrait une contre-attaque « plus offensive » si les États-Unis « bluffaient militairement dans la péninsule coréenne et ses environs », selon KCNA.

Un haut responsable de l’administration américaine a décrit le Hwasong-17 comme “une nouvelle escalade”, en raison de sa longue portée et de sa capacité à atteindre le continent américain.

Malgré les essais réussis de missiles à longue portée par la Corée du Nord, les experts notent qu’elle n’a pas montré si elle est capable de construire un système qui permettrait à une ogive nucléaire de survivre à la rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Parce que les ICBM sont tirés dans l’espace, comme les navettes spatiales ou les capsules spatiales, l’ogive doit être capable de résister au voyage ardent à travers les couches extérieures de l’atmosphère terrestre sans brûler.

«Je suis quelqu’un qui pense qu’ils (survivraient probablement à la rentrée). Il y a des gens qui doutent quelque peu de cela », a déclaré Lewis à CNN plus tôt cette année.

Pourtant, peu de gens doutent que la Corée du Nord progresse.

« Les tests sont importants. Les Nord-Coréens continuent d’affiner qualitativement leurs capacités nucléaires dans la poursuite d’une dissuasion nucléaire plus robuste des États-Unis », a déclaré Ankit Panda, chercheur principal de Stanton dans le programme de politique nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace.

“Le tableau d’ensemble est que la Corée du Nord est littéralement en train de devenir un opérateur de premier plan de forces de missiles à grande échelle”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les observateurs américains et internationaux avertissent depuis des mois que la Corée du Nord semble se préparer à un essai nucléaire souterrain, des images satellite montrant une activité sur le site d’essais nucléaires. Un tel test serait le premier de la nation ermite depuis plus de cinq ans.