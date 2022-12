La Corée du Nord révèle une technologie “stratégique”

Le dernier test militaire a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un

La Corée du Nord a déclaré avoir testé avec succès un moteur à combustible solide récemment développé, affirmant que l’essai ouvrirait la voie à un “nouveau système d’arme stratégique” après que son armée a présenté des plans pour produire un missile balistique intercontinental (ICBM) amélioré.

Le test a été effectué jeudi matin sur le terrain de lancement de satellites de Sohae dans la région côtière de Cholsan, a rapporté l’agence de presse centrale coréenne (KCNA).

“L’Académie des sciences de la défense a réussi le test de tir statique d’un moteur à combustible solide à forte poussée avec une poussée de 140tf [ton-force]le premier du genre dans le pays », a déclaré le point de vente, ajoutant que le “fiabilité et sécurité” du nouveau système de propulsion étaient “Confirmé scientifiquement”.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui était présent pour le tir d’essai, a félicité l’armée après le procès, affirmant qu’il s’attend à “un autre nouveau type d’arme stratégique à apparaître dans les plus brefs délais.”

Kim a cité le dernier plan quinquennal du pays dévoilé en janvier 2021, lorsque le Parti des travailleurs au pouvoir a annoncé son intention de développer un nouvel ICBM, des armes nucléaires tactiques à plus petit rendement, des munitions hypersoniques, des sous-marins à propulsion nucléaire et des satellites de reconnaissance, entre autres technologies. . Plus récemment, Kim a déclaré que la Corée du Nord “le but ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde,” bien que dit que le pays est déjà “une puissance nucléaire à part entière capable de s’opposer à la suprématie nucléaire des impérialistes américains.”

Pyongyang a effectué un nombre record d’essais d’armes cette année, dont plus d’un lancement d’ICBM, dont beaucoup en représailles directes aux jeux de guerre conjoints américano-sud-coréens que le Nord considère comme une préparation à une attaque. Washington et Séoul ont qualifié les manifestations de déstabilisatrices pour la région et ont mis en garde à plusieurs reprises contre le développement ultérieur des programmes de missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a récemment déclaré que Pyongyang procéderait bientôt à sa première explosion nucléaire depuis 2017, faisant écho aux affirmations des responsables américains depuis plusieurs mois. Bien qu’il ait refusé de dire comment Séoul pourrait réagir à un autre essai nucléaire, le Premier ministre a noté que le gouvernement avait “toutes sortes d’options.” Un autre haut responsable, le ministre de l’Unification Kwon Young-se, a suggéré le mois dernier que la Corée du Sud pourrait envisager d’acquérir ses propres armes nucléaires si les tensions avec le Nord continuaient de s’aggraver.

