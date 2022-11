La Corée du Nord révèle un missile utilisé dans un test ICBM — RT World News

Pyongyang a déclaré que le lancement impliquait sa nouvelle conception d’arme et qu’il était directement supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La Corée du Nord a dévoilé des détails sur son dernier test de missile balistique intercontinental (ICBM), affirmant qu’elle utilisait une nouvelle munition à longue portée tout en avertissant que les menaces continues des États-Unis et de leurs alliés conduiraient à leur “auto destruction.”

La RPDC a tiré un missile Hwasong-17 depuis un site près de sa capitale, Pyongyang, tôt vendredi, a rapporté samedi l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), qualifiant la munition de “nouveau type” de l’ICBM. Il a déclaré que le test visait à “Inspecter la fiabilité et le fonctionnement du système d’arme”, qui a été développé pour la première fois en 2020 et a effectué son vol inaugural juste au début de cette année.

Aux côtés d’autres hauts responsables du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était également présent pour observer le lancement. Il a dit que le test était nécessaire pour consolider Pyongyang « une dissuasion nucléaire écrasante », citant le “menace militaire des États-Unis” et ses alliés dans la région.

Le test “montrera aux États-Unis et à la Corée du Sud et à d’autres partisans que le contre-jeu militaire contre nous est de l’autodestruction et qu’ils devront reconsidérer la sagesse de leurs choix”, Kim a continué. “Nous devons clairement montrer la ferme volonté de notre parti et de notre gouvernement de riposter contre la folie d’agression et d’exercices de guerre des ennemis qui tentent de détruire la paix et la stabilité de la péninsule coréenne.”















Selon des responsables militaires cités par KCNA, le Hwasong-17 a parcouru une distance de près de 1 000 km (620 miles) et atteint une altitude de 6 040 km (3 750 miles) avant d’atterrir. “précisément dans les eaux prévues de la mer de l’Est de Corée.” On pense que l’arme est le missile à plus longue portée de la Corée du Nord, qui serait capable de frapper le continent américain.

Alors que les chiffres de KCNA sont généralement conformes à ceux présentés par le Japon et la Corée du Sud, le ministère japonais de la Défense a déclaré que l’ICBM a atterri dans la zone économique exclusive de Tokyo, à environ 200 km (124 miles) à l’ouest de sa préfecture d’Hokkaido.

La RPDC s’est vivement opposée à plusieurs séries de jeux de guerre conjoints organisés entre Washington, Séoul et Tokyo, les dénonçant comme des préparatifs d’une attaque. Les forces nord-coréennes ont tiré un barrage de missiles, de roquettes et d’obus d’artillerie dans la mer pour protester contre les exercices militaires ces dernières semaines, dont deux ICBM ce mois-ci seulement.

Après le test de vendredi, la Corée du Sud a effectué une nouvelle série d’exercices de tir réel en représailles, son armée s’engageant à “répondre résolument à toutes les menaces et provocations, y compris le missile balistique intercontinental de la Corée du Nord.”