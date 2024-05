La Corée du Nord révèle son intention de lancer un deuxième satellite — RT World News

La RPDC a envoyé son premier satellite en orbite en novembre dernier, affirmant que cela était nécessaire pour faire face à l’activité militaire croissante des États-Unis.

La Corée du Nord a informé lundi les garde-côtes japonais de son intention de lancer un « Fusée porte-satellite » dans les jours à venir. Tokyo et Séoul n’ont pas tardé à dénoncer les préparatifs de Pyongyang et ont appelé le pays à s’abstenir de toute activité interdite par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Vendredi, un représentant des chefs d’état-major interarmées sud-coréens a rapporté que Séoul avait détecté des préparatifs pour le lancement d’un satellite de reconnaissance dans le nord-ouest de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

La notification de Pyongyang a désigné lundi trois zones maritimes dangereuses où des débris de roquettes pourraient tomber – deux à l’ouest de la péninsule coréenne et l’autre à l’est de l’île de Luzon aux Philippines, selon les garde-côtes japonais. Le lancement devrait avoir lieu mardi prochain.















Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a fermement condamné les préparatifs de la Corée du Nord, l’exhortant à annuler le lancement.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a affirmé que « tout lancement [by North Korea] l’utilisation de la technologie des missiles balistiques violerait directement les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et porterait atteinte à la paix et à la sécurité de la région et du monde. Le responsable a également appelé la communauté internationale à « traiter sévèrement » Pyongyang sur ses récentes activités.

Le ministère de l’Unification de la Corée du Sud a également dénoncé le lancement prochain comme étant un « provocation. »

En novembre dernier, la Corée du Nord a envoyé en orbite son premier satellite de reconnaissance militaire, et le guide suprême du pays, Kim Jong Un, s’est engagé à en lancer trois autres au cours de l’année 2024. Selon la RPDC, le réseau de surveillance spatial est nécessaire pour surveiller les activités hostiles. dans la région émanant des États-Unis et de leurs alliés.

Alors que l’ONU interdit explicitement à la Corée du Nord de procéder à des lancements de satellites, Pyongyang insiste sur le fait qu’elle a le droit de mener de telles activités afin d’assurer sa défense nationale.

Dans un témoignage devant le Comité des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis à la fin du mois dernier, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a tiré la sonnette d’alarme sur la coopération stratégique croissante de la Corée du Nord avec la Russie. Le responsable a affirmé que le partenariat avait encore enhardi Kim Jong-un.

Les relations bilatérales entre Moscou et Pyongyang se sont renforcées après le début du conflit ukrainien ; le dirigeant nord-coréen a rencontré le président russe Vladimir Poutine en septembre dernier.

L’Occident a allégué que Moscou aurait pu fournir à Pyongyang une technologie militaire sophistiquée en échange de livraisons d’obus d’artillerie et de missiles – une affirmation qui a été fermement démentie par la Russie et la Corée du Nord.