La Corée du Nord révèle la logique derrière ses tests de missiles — RT World News

L’autorité de l’aviation de Pyongyang a décrit les lancements comme une légitime défense contre les “menaces militaires directes” des États-Unis

Les essais de missiles nord-coréens ne sont rien de plus que “normal et planifié” actes de légitime défense contre Washington « menaces militaires directes » a déclaré samedi un porte-parole de l’autorité de l’aviation du pays.

Au cours des 12 derniers jours, la RPDC a effectué six lancements, dont celui de mardi d’un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon. Ses actions ont suscité une condamnation internationale.

“Nos lancements de missiles sont une légitime défense normale et planifiée pour protéger la sécurité du pays et la paix régionale contre les menaces militaires directes des États-Unis qui se poursuivent depuis plus d’un demi-siècle”, a déclaré un porte-parole de l’administration de l’aviation du pays, cité par l’agence de presse centrale coréenne.

Le porte-parole a également accusé les États-Unis de « par tous les moyens » empêcher la Corée du Nord de « exerçant son droit à la légitime défense », y compris à travers “politisation” de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le porte-parole faisait référence à une récente déclaration du Conseil de l’OACI dans laquelle l’organe directeur de l’organisation accusait Pyongyang d’avoir violé “plusieurs résolutions du Conseil de sécurité” et constituant une menace pour “non seulement à la région, mais à l’ensemble de la communauté internationale”.

Dire que la Corée du Nord “condamne fermement et rejette” les accusations de l’OACI, le représentant du chien de garde de l’aviation a souligné que “La sécurité des avions commerciaux volant à l’international a été pleinement prise en compte à l’avance.”

La semaine dernière a été marquée par une augmentation significative des tensions sur la péninsule coréenne.















Il y a deux jours, l’armée sud-coréenne a annoncé qu’elle avait dû brouiller 30 avions de combat en réponse à ce qui semblait être des exercices à grande échelle de Pyongyang.

La nouvelle est intervenue quelques heures après que la Corée du Nord, qui a effectué un nombre record de lancements de missiles cette année, a tiré deux missiles balistiques à courte portée en direction de l’est. Pyongyang a décrit cette décision comme une “juste contre-mesure” après plusieurs séries d’exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. La RPDC considère depuis longtemps ces exercices comme des répétitions d’une invasion.

Les derniers lancements ont eu lieu le lendemain de la confirmation par Séoul qu’en réponse à la Corée du Nord “provocations et menaces successives”, les États-Unis redéploieraient le groupe de frappe de porte-avions américain dirigé par l’USS Ronald Reagan près de la côte sud-coréenne.