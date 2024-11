La Corée du Nord reste ferme sur le renforcement de ses forces nucléaires — RT World News

La ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui a affirmé que les États-Unis et la Corée du Sud préparaient une « frappe nucléaire » contre son pays.

La Corée du Nord ne changera pas son approche du renforcement de ses forces nucléaires, à un moment de tensions régionales croissantes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui.

S’exprimant lors d’une réunion avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou vendredi, Choe a déclaré que Pyongyang devait étendre ses capacités de représailles.

« La situation actuelle, ainsi que les menaces et les défis potentiels, nous obligent plus que jamais à renforcer nos armes nucléaires stratégiques modernes et nos armes nucléaires offensives, ainsi qu’à améliorer notre préparation aux représailles nucléaires. Je vous assure une fois de plus que notre pays ne changera en aucun cas sa politique de renforcement de ses forces nucléaires.» dit-elle.

Choe a noté que la situation dans la péninsule coréenne pourrait devenir explosive à tout moment, car les États-Unis et la Corée du Sud se regroupent. « une alliance avec une composante nucléaire ». Cela pourrait avoir un impact négatif non seulement sur la péninsule, mais aussi sur l’Asie du Nord-Est dans son ensemble, a-t-elle averti.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis et la Corée du Sud étaient engagés dans « des complots pour lancer une frappe nucléaire » contre la Corée du Nord. Elle a cité comme preuve l’arrivée d’un sous-marin stratégique américain en Corée du Sud, ainsi que plusieurs vols de bombardiers nucléaires américains au-dessus de la péninsule coréenne.

Pyongyang a condamné à plusieurs reprises les manœuvres militaires conjointes menées par les États-Unis et la Corée du Sud, les qualifiant de précurseurs possibles d’une agression.

Vendredi, l’UE et le Japon ont signé un nouvel accord de sécurité et de défense. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a décrit le partenariat comme « le premier accord de cette nature » que Bruxelles a conclu avec n’importe quel État d’Asie-Pacifique, le qualifiant de « étape historique et très opportune compte tenu de la situation dans nos deux régions. » L’accord vise à accroître le développement conjoint d’équipements militaires et d’exercices militaires combinés.

Le partenariat a été conclu un jour après que la Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasongpho-19. Le dirigeant national Kim Jong-un, qui a observé le test, a déclaré qu’il s’agissait d’un signal adressé à tout agresseur potentiel.















Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est prononcé contre ce lancement, avertissant que les activités répétées de missiles de la Corée du Nord sont en « violation flagrante » des résolutions du Conseil de sécurité.

Kim Yo Jong, haut responsable nord-coréen et sœur du dirigeant du pays, a exprimé son sentiment « forte insatisfaction » face aux commentaires de Guterres.

«Le secrétaire général de l’ONU a toujours gardé le silence sur la rhétorique anti-RPDC des Etats-Unis et de leurs alliés et agit avec une forte coloration agressive qui est devenue la cause principale de l’escalade des tensions militaires, mais il s’en est tenu à des efforts partiaux et stupides pour ne faire que contester. avec le droit de la RPDC à l’autodéfense et faites-lui renoncer.» Kim Yo Jong a dit.