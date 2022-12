La Corée du Nord reprend les essais d’armes et lance deux missiles balistiques qui atterrissent près des eaux japonaises

La Corée du Nord a tiré dimanche une paire de missiles balistiques vers ses eaux orientales, marquant son premier essai d’armes en un mois. Le lancement intervient deux jours après que le pays a affirmé avoir effectué un test clé nécessaire pour construire un missile balistique intercontinental (ICBM) plus mobile et plus puissant conçu pour frapper le continent américain.

Un communiqué des chefs d’état-major interarmées sud-coréens a déclaré que deux missiles balistiques nord-coréens lancés depuis la région de Tongchang-ri avaient été détectés par son armée, selon l’Associated Press.

Le communiqué indique que les missiles ont survolé la Corée du Sud et ont été tirés à environ 50 minutes d’intervalle. Les détails liés au type d’armes tirées et à quelle distance exacte elles ont volé n’étaient pas immédiatement disponibles auprès des responsables sud-coréens.

L’armée sud-coréenne aurait “renforcé sa posture de surveillance” et se tient prête en étroite coordination avec les États-Unis, selon les chefs d’état-major interarmées.

LE CHEF DE L’AIEA FERA UN VOYAGE EN CORÉE DU SUD AU MILIEU DES PRÉOCCUPATIONS DE L’ESSAI NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Des responsables japonais ont déclaré que les deux missiles étaient tombés dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. Il n’y a pas eu de rapports de blessures humaines ou de dommages aux navires.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Toshiro Ino, a déclaré à l’Associated Press que les deux missiles avaient parcouru 310 milles à une altitude maximale de 550 milles. Ino a critiqué la Corée du Nord pour “avoir menacé la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale”.

Le Sohae Satellite Launching Ground de la Corée du Nord est situé dans la région de Tongchang-ri, où le pays a lancé des fusées à longue portée porteuses de satellites ces dernières années. L’ONU a décrit ces opérations comme un test déguisé de la technologie ICBM.

Vendredi, la Corée du Nord a déclaré avoir testé jeudi un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique dans l’installation de Sohar. Les experts ont déclaré que le développement pourrait permettre au pays de disposer d’un arsenal plus mobile et plus difficile à détecter de missiles balistiques intercontinentaux pouvant atteindre le continent américain, selon l’AP.

LA CORÉE DU NORD AURAIT TIRÉ 130 OBUS D’ARTILLERIE, VIOLANT L’ACCORD INTERCORÉEN

Le lancement de dimanche était le premier essai public d’armes du pays depuis le lancement de son ICBM Hwasong-17 à carburant liquide de développement et à plus longue portée le mois dernier. Cette arme serait capable d’atteindre l’ensemble du territoire américain.

Le chef Kim Jong Un s’est engagé à se procurer un ICBM à combustible solide lors d’une importante conférence du parti au pouvoir au début de l’année dernière. Parmi les autres systèmes d’armes que Kim a promis de fabriquer, citons un missile à ogives multiples, des missiles nucléaires lancés sous l’eau et des satellites espions.

LA CORÉE DU NORD CONSTRUIT LE PROGRAMME NUCLÉAIRE « LE PLUS PUISSANT DU MONDE », DIT KIM JONG UN

Selon l’AP, la Corée du Nord a effectué une variété de lancements d’essais en 2022 à un rythme record, malgré les pressions exercées par les États-Unis pour freiner son programme nucléaire et les difficultés économiques liées à la pandémie.

La Corée du Nord a déclaré que ses essais d’armes sont une mesure d’autodéfense contre les « répétitions d’invasion » américano-sud-coréennes, qui ne sont en fait qu’une extension des exercices militaires. Les experts pensent que la Corée du Nord a probablement utilisé la formation comme excuse pour renforcer son arsenal d’armes et accroître son influence dans les futures négociations américaines.

En plus des exercices réguliers élargis, les armées sud-coréenne et américaine ont également repris les entraînements trilatéraux avec le Japon en réponse aux activités de test de la Corée du Nord.

Le véritable statut de la capacité d’attaque nucléaire de la Corée du Nord reste inconnu. Certaines personnes pensent que le pays possède déjà des missiles à tête nucléaire fonctionnels qui peuvent frapper l’ensemble des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, tandis que d’autres pensent qu’il faudra des années avant que des armes de cette ampleur ne soient acquises.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.