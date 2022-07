La Corée du Nord répond aux critiques de l’Ukraine

Plus tôt cette semaine, Pyongyang a reconnu les deux républiques populaires du Donbass, Kiev rompant ses liens avec la RPDC en réponse

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a rejeté la protestation de l’Ukraine et l’invocation de sa souveraineté suite à la reconnaissance par Pyongyang des deux républiques du Donbass, que Kiev considère comme faisant partie de son territoire. Les diplomates de la RPDC ont insisté sur le fait que l’Ukraine avait elle-même violé la souveraineté de la Corée du Nord dans le passé en rejoignant “injuste et illégal« Sanctions américaines contre le pays.

Dans un communiqué publié vendredi par les médias officiels de la RPDC, le ministère des Affaires étrangères du pays a affirmé que Kiev s’était rangé du côté de Washington en ciblant ses programmes d’armement. Les responsables ont insisté sur le fait que les capacités militaires développées par Pyongyang n’étaient qu’un moyen de dissuasion d’autodéfense et que, par conséquent, les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés n’avaient aucune base légale.

L’Ukraine n’a pas le droit de “soulever la question ou contester notre exercice légitime de la souveraineté après avoir commis un acte qui manque gravement d’équité et de justice entre les nations en rejoignant activement la politique hostile injuste et illégale des États-Unis dans le passé,», ont accusé les diplomates.

Les représentants de Pyongyang ont ajouté que la Corée du Nord «continuer à renforcer et à développer l’amitié et la coopération avec tous les pays qui respectent notre souveraineté et nous traitent favorablement.”

Mercredi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a publié une déclaration annonçant qu’il rompait les relations diplomatiques avec la Corée du Nord, après que Pyongyang a reconnu le «soi-disant « indépendance » des territoires temporairement occupés par la Fédération de Russie dans les régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk.”

Kiev a insisté sur le fait qu’avec sa décision, la RPDC tentait de “porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.”

La déclaration de Kiev est intervenue peu de temps après que le chef de la RPD, Denis Pushilin, a publié un message sur sa chaîne Telegram, qui disait que le «La République populaire démocratique de Corée a reconnu la République populaire de Donetsk.”

La mission diplomatique de la RPD à Moscou a confirmé le même jour que l’ambassadeur nord-coréen avait remis un document officiel sur la reconnaissance de la république à son homologue de la RPD.

L’Ossétie du Sud, qui a elle-même été reconnue comme un État indépendant par une poignée de pays, dont la Russie, a annoncé en 2014 qu’elle considérerait officiellement la RPD et la RPL comme des États souverains.

Le 21 février 2022, la Russie a reconnu l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

L’Abkhazie partiellement reconnue a emboîté le pas plus tard ce mois-là et la Syrie a fait de même fin juin.