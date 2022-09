La Corée du Nord répond aux allégations de vente d’armes à la Russie

Un responsable militaire a démenti les accusations de Washington selon lesquelles Pyongyang chercherait à vendre des armes à Moscou

La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’envisageait pas de vendre des armes à la Russie, qualifiant cette affirmation de “théorie du complot” après que des responsables américains ont allégué un accord à venir impliquant “des millions” d’obus d’artillerie et de roquettes.

Le ministère de la Défense de Pyongyang a publié mercredi une déclaration en réponse à ces allégations, affirmant que s’il n’acceptait pas les sanctions des Nations Unies interdisant toutes les ventes d’armes par la Corée du Nord, il n’avait pas non plus l’intention de transférer des armes à la Russie.

“Nous n’avons jamais exporté d’armes ou de munitions vers la Russie dans le passé, et nous n’avons pas l’intention de le faire à l’avenir”, a déclaré un responsable militaire anonyme, cité dans les médias d’État, ajoutant “Nous condamnons fermement et avertissons sévèrement les États-Unis de cesser de répandre imprudemment des théories du complot anti-RPDC afin de poursuivre des atrocités politiques et militaires cruelles.”

Noté pour la première fois dans un rapport du New York Times citant « déclassé » des documents de renseignement américains, le prétendu accord sur les armes a ensuite reçu une crédibilité officielle du porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, qui a déclaré aux journalistes que la Russie “est en train d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour les utiliser en Ukraine” plus tôt ce mois-ci.

Cependant, la Maison Blanche a reculé peu après, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, déclarant qu’il y avait “aucune indication que cet achat a été finalisé et certainement aucune indication que ces armes sont utilisées à l’intérieur de l’Ukraine.”

L’envoyé de Moscou auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, avait précédemment rejeté la plainte comme “un autre faux qui circule.”

La prétendue vente d’armes par Pyongyang reflète des allégations similaires de responsables américains concernant un prochain transfert de drones de l’Iran vers la Russie. Un peu plus de deux semaines après que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que Washington avait des preuves claires que l’Iran se préparait à livrer “plusieurs centaines” UAV armés vers la Russie, Kirby a de nouveau précisé que les États-Unis avaient “n’a vu aucune indication d’une quelconque livraison et/ou achat de drones iraniens par le ministère russe de la Défense”. Téhéran a d’abord nié tout projet de partager la technologie des drones avec Moscou, bien que le Pentagone ait continué à affirmer que les ventes avaient lieu, alléguant un “première expédition” de drones fin août.

