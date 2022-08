La Corée du Nord rejette l’offre d’aide de Séoul comme une répétition “insensée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays n’accepterait jamais l’offre “insensée” du président sud-coréen Yoon Suk Yeol d’avantages économiques en échange de mesures de dénucléarisation, accusant Séoul de recycler les propositions déjà rejetées par Pyongyang .

Dans un commentaire publié vendredi par les médias officiels, Kim Yo Jong a souligné que son pays n’avait pas l’intention de céder son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques à la coopération économique, affirmant que “personne ne troque son destin contre du gâteau de maïs”.

Elle a mis en doute la sincérité des appels de la Corée du Sud à l’amélioration des relations bilatérales alors qu’elle poursuit ses exercices militaires combinés avec les États-Unis et ne parvient pas à empêcher les militants civils de faire voler des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres “déchets sales” à travers leur frontière.

Elle a également ridiculisé les capacités militaires de la Corée du Sud, affirmant que le Sud avait mal interprété le site de lancement des derniers tests de missiles du Nord mercredi, quelques heures avant que Yoon n’utilise une conférence de presse pour exhorter Pyongyang à revenir à la diplomatie.

“Cela aurait été plus favorable pour son image de se taire, plutôt que de dire des bêtises car il n’avait rien de mieux à dire”, a-t-elle déclaré à propos de Yoon.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a exprimé ses “forts regrets” face aux commentaires de Kim Yo Jong, et le bureau de Yoon a appelé Pyongyang à faire preuve de “modération” et à “réfléchir profondément” à l’offre de Séoul.

“Cette attitude de la Corée du Nord menacera non seulement la paix dans la péninsule coréenne, mais entraînera de nouvelles difficultés pour le Nord en aggravant son isolement international et sa situation économique”, a déclaré Lee Hyo-jung, porte-parole du ministère de l’Unification, lors d’un point de presse.

La semaine dernière, Kim Yo Jong avait menacé de représailles “mortelles” contre le Sud à propos de l’épidémie de COVID-19 dans le Nord, qui, selon lui, a été causée par des tracts et d’autres objets largués par des ballons lancés par des militants du Sud.

Yoon, lors d’un discours télévisé à l’échelle nationale, a proposé lundi un programme d’aide économique “audacieux” à la Corée du Nord si elle prend des mesures pour abandonner son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques. Les offres d’aide à grande échelle dans les domaines de l’alimentation et des soins de santé et de la modernisation des systèmes de production d’électricité, des ports maritimes et des aéroports n’étaient pas significativement différentes des précédentes propositions sud-coréennes rejetées par le Nord, qui accélèrent le développement d’un arsenal que Kim Jong Un considère comme son meilleure garantie de survie.

Kim Yo Jong, l’un des responsables les plus puissants du gouvernement de son frère qui supervise les affaires intercoréennes, a déclaré que Yoon avait montré le “sommet de l’absurdité” avec son offre, affirmant qu’il était réaliste de créer “des champs de mûriers dans l’océan bleu foncé”.

Elle a déclaré que les paroles et les actions de la Corée du Sud ne feraient qu’inciter à “la haine et la colère croissantes” des Nord-Coréens et a insisté sur le fait que Pyongyang n’avait pas de plans immédiats pour relancer une diplomatie au point mort avec Séoul. “C’est notre désir sincère de vivre sans nous connaître les uns les autres”, a-t-elle déclaré.

Les relations intercoréennes se sont détériorées au milieu d’une impasse dans des négociations nucléaires plus larges entre la Corée du Nord et les États-Unis qui ont déraillé en 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord en échange de mesures de désarmement.

On craint que les menaces de Kim Yo Jong la semaine dernière concernant la distribution de tracts ne laissent présager une provocation, dont les possibilités pourraient inclure un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches à la frontière. Les États-Unis et la Corée du Sud lanceront la semaine prochaine leur plus grand entraînement combiné depuis des années pour contrer la menace nord-coréenne. Le Nord décrit ces exercices comme des répétitions d’invasion et y a souvent répondu par des tests de missiles ou d’autres provocations.

Lors de la conférence de presse de mercredi, Yoon a exprimé l’espoir d’un dialogue significatif avec le Nord sur sa proposition d’aide au désarmement. Gardant un ton réservé, Yoon a déclaré que son gouvernement n’envisageait pas de poursuivre sa propre dissuasion nucléaire et ne souhaitait pas un changement politique à Pyongyang apporté par la force.

Yoon a pris la parole quelques heures après que l’armée sud-coréenne a détecté que la Corée du Nord tirait deux missiles de croisière présumés vers la mer et a identifié le site côtier ouest d’Onchon comme lieu de lancement. Kim Yo Jong dans sa chronique a déclaré que les armes avaient été tirées depuis un pont dans la ville d’Anju, au nord d’Onchon et plus à l’intérieur des terres, et ridiculisé les capacités sud-coréennes et américaines à surveiller l’activité des missiles nord-coréens. L’armée du Sud n’a pas encore publié les détails de vol analysés de ces missiles.

“Si les données et la trajectoire de vol (des missiles) sont connues, (le Sud) sera tellement perplexe et effrayé”, a déclaré Kim Yo Jong. “Ce sera une chose digne de voir comment ils l’expliqueront devant leur peuple.”

Les derniers lancements ont prolongé un rythme record d’essais de missiles nord-coréens en 2022, qui ont impliqué plus de 30 lancements balistiques, y compris les premières démonstrations de missiles balistiques intercontinentaux du pays en près de cinq ans.

L’activité de test intensive de la Corée du Nord souligne sa double intention de faire progresser son arsenal et de forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire afin qu’il puisse négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force, selon les experts.

Kim Jong Un pourrait monter la barre dès qu’il y a des indications que le Nord se prépare à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir développé une arme thermonucléaire pour s’adapter à ses ICBM.