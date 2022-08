La Corée du Nord rejette l’offre d’aide au désarmement de Séoul

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays n’accepterait jamais l’offre “insensée” du président sud-coréen Yoon Suk Yeol d’avantages économiques en échange de mesures de dénucléarisation, accusant Séoul de recycler les propositions passées de Pyongyang déjà rejeté.

Dans un commentaire publié dans l’édition de vendredi du journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun, Kim Yo Jong a déclaré que son pays n’avait pas l’intention de céder son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques à la coopération économique. Elle a mis en doute la sincérité des appels sud-coréens à l’amélioration des relations bilatérales tout en critiquant les exercices militaires du Sud avec les États-Unis et son incapacité à empêcher les militants civils de faire voler des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres objets à travers leur frontière.

Elle a également ridiculisé les capacités militaires de la Corée du Sud, affirmant que le Sud avait mal interprété le site de lancement de ses derniers tests de missiles mercredi, quelques heures avant que Yoon n’utilise une conférence de presse pour exhorter Pyongyang à revenir à la diplomatie.

La chronique de Kim Yo Jong est intervenue après qu’elle a menacé de représailles “mortelles” contre le Sud suite à une récente épidémie de COVID-19 dans le Nord, qui, selon elle, a été causée par des tracts et d’autres “saletés” larguées par des ballons lancés par des militants du Sud.

Yoon, lors d’un discours télévisé à l’échelle nationale, a proposé lundi un programme d’aide économique “audacieux” à la Corée du Nord si elle prend des mesures pour abandonner son programme d’armes nucléaires et de missiles balistiques. Les offres d’aide à grande échelle dans les domaines de l’alimentation et des soins de santé et de la modernisation des systèmes de production d’électricité, des ports maritimes et des aéroports n’étaient pas significativement différentes des précédentes propositions sud-coréennes rejetées par le Nord, qui accélèrent le développement d’un arsenal que Kim Jong Un considère comme son meilleure garantie de survie.

“Le” plan audacieux “de Yoon Suk Yeol est une démonstration de folie ultime et est aussi réaliste que d’essayer d’assécher l’océan d’un bleu profond pour faire un champ de mûriers”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas sûr qu’il comprenne que ‘si le Nord prend des mesures de dénucléarisation’ est une présomption qui est fausse en soi.”

Les relations intercoréennes se sont détériorées au milieu d’une impasse dans les négociations nucléaires plus larges entre la Corée du Nord et les États-Unis qui ont déraillé au début de 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord en échange de mesures de désarmement.

On craint que les menaces de Kim Yo Jong la semaine dernière concernant la distribution de tracts ne laissent présager une provocation, qui pourrait inclure un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches à la frontière. Les tensions pourraient encore augmenter alors que les États-Unis et la Corée du Sud lanceront leur plus grand entraînement combiné depuis des années la semaine prochaine pour contrer la menace nord-coréenne. Le Nord décrit ces exercices comme des répétitions d’invasion et y a souvent répondu par des tests de missiles ou d’autres provocations.

La Corée du Nord a accéléré ses essais de missiles à un rythme record en 2022, lançant plus de 30 armes balistiques à ce jour, y compris ses premiers missiles balistiques intercontinentaux en près de cinq ans.

L’activité intensive de tests souligne la double intention de la Corée du Nord de faire progresser son arsenal et de forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire afin qu’il puisse négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force, selon les experts.

Kim Jong Un pourrait monter la barre dès qu’il y a des indications que le Nord se prépare à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir développé une arme thermonucléaire pour s’adapter à ses ICBM.

Kim Tong-hyung, Associated Press