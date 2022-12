La Corée du Nord rejette l’affirmation “absurde” des Etats-Unis

La livraison présumée d’armes à la Russie n’a jamais eu lieu, selon Pyongyang

La République populaire démocratique de Corée a démenti vendredi les informations selon lesquelles elle aurait fourni des armes à la Russie “le hareng rouge le plus absurde.” La Maison Blanche et l’envoyé américain à l’ONU ont prétendu avoir “confirmé” le transfert, qui aurait eu lieu le mois dernier.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que “Un faux rapport selon lequel la RPDC a offert des munitions à la Russie est le faux-fuyant le plus absurde, qui ne mérite aucun commentaire ou interprétation”, selon l’agence de presse d’Etat KCNA. “La RPDC reste inchangée dans sa position de principe sur la question de la ‘transaction d’armes’ entre la RPDC et la Russie, qui ne s’est jamais produite.”

Il a ajouté que la communauté internationale devrait “se concentrer sur les actes criminels des États-Unis consistant à semer le sang et la destruction en Ukraine en lui fournissant divers types d’armes et d’équipements meurtriers à grande échelle”, à la place du “théorie sans fondement” que Pyongyang vendait des armes à la Russie, ce qui, selon lui, était “préparé par des forces malhonnêtes à des fins différentes.”

Jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a affirmé que la Corée du Nord avait livré “roquettes et missiles d’infanterie à destination de la Russie à l’usage de Wagner” en novembre. Kirby a également affirmé que la société militaire privée disposait de 50 000 soldats en Ukraine et était “émergeant en tant que centre de pouvoir rival de l’armée russe et des ministères russes.”

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, a également déclaré que Washington avait “confirmé” la transaction et qu’elle en parlera lors d’une prochaine réunion du Conseil de sécurité. Interrogé à ce sujet jeudi en conférence de presse, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré avoir “pas vu cette déclaration.”

Les questions des exportations d’armes nord-coréennes doivent être traitées dans le cadre du régime de sanctions de l’ONU, a déclaré Dujarric, ajoutant : “Je n’ai pas d’autres informations.”

L’Iran a également rejeté les affirmations américaines et ukrainiennes selon lesquelles il aurait vendu des missiles et des drones à la Russie, avertissant jeudi le président ukrainien Vladimir Zelensky que son “La patience stratégique ne sera pas illimitée face à des accusations infondées.”

Pendant ce temps, le Sénat américain a approuvé une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars pour Kiev en 2023, un jour après que le président Joe Biden a annoncé pour 1,85 milliard de dollars d’armes. Le Pentagone a publiquement révélé qu’il avait envoyé plus de 20 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine cette année seulement, bien que Biden insiste sur le fait que cela ne fait pas des États-Unis ou de ses alliés une partie au conflit avec la Russie.