La Corée du Nord rejette furieusement l’offre “absurde” de Séoul

La sœur de Kim Jong-un a déclaré que le dirigeant sud-coréen devrait “fermer sa bouche” et arrêter de “dire des bêtises”

Kim Yo Jong, frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et haut responsable du parti au pouvoir, a rejeté une proposition d’aide économique de Séoul en échange de l’abandon de son arsenal nucléaire, qualifiant l’idée de “rêve absurde”.

Kim a vivement dénoncé le président sud-coréen Yoon Suk Yeol dans des commentaires diffusés par les médias d’État jeudi, le fustigeant pour un récent discours marquant la fin de l’occupation japonaise de la péninsule en 1945, dans lequel il a également suggéré une “audacieux” plan pour la Corée du Nord « dénucléarisation ».

“Il aurait été plus favorable pour son image de se taire, plutôt que de dire des bêtises car il n’avait rien de mieux à dire”, dit-elle en ajoutant “Je ne dis cela qu’aujourd’hui parce que le Sud semble très désireux de connaître notre réaction.”

Lire la suite La Corée du Sud propose au Nord un accord de dénucléarisation

Kim a ensuite accusé Yoon de « incitant à la confrontation des systèmes » dans son discours du jour de la libération, citant des remarques négatives sur le communisme par le dirigeant, et a insisté sur le fait que l’offre de Yoon n’était qu’une resucée d’une proposition de l’ancien président Lee Myung-bak pendant son mandat entre 2008 et 2013.

“Le ‘plan audacieux’ n’est pas nouveau, mais une réplique de la ‘dénucléarisation’ évoquée par le traître Lee Myung-bak il y a une dizaine d’années”, elle a continué. “Le fait que [Yoon] a copié cette politique envers le Nord, qui a été jetée dans les poubelles de l’histoire, et l’a appelé “plan audacieux” montre qu’il est vraiment stupide.

“Personne ne troque son destin contre un gâteau de maïs” elle a ajouté.

L’offre de Séoul aurait inclus “grande échelle” une aide alimentaire et un financement pour développer le réseau électrique et l’infrastructure de distribution de la Corée du Nord, ainsi que des projets de modernisation des ports maritimes et des aéroports pour faciliter le commerce, selon Yoon. Il a affirmé que la Corée du Sud pourrait également aider à la production agricole et aux services de santé dans le Nord, promettant “Investissement international et soutien financier” dans ces domaines.