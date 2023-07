La Corée du Nord réagit à la cascade nucléaire américaine

Le dernier test d’arme intervient un jour après qu’un sous-marin nucléaire américain a accosté en Corée du Sud pour la première fois en quatre décennies

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques dans la mer du Japon, présentant une nouvelle démonstration de son armement stratégique dans un contexte de tensions nucléaires croissantes avec Washington.

Les deux missiles ont été lancés tôt mercredi matin depuis la région de Sunan, au nord-est de Pyongyang, et ont parcouru 550 à 600 kilomètres (340 à 370 milles) avant de tomber dans la mer du Japon (appelée mer de l’Est par les deux Corées), selon Déclarations militaires japonaises et sud-coréennes. Ils se sont élevés à une altitude d’environ 50 kilomètres.

Le dernier test intervient juste un jour après l’accostage de l’USS Kentucky à Busan, marquant la première escale dans la péninsule d’un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques depuis les années 1980. Le sous-marin de classe Ohio peut transporter jusqu’à 20 missiles intercontinentaux Trident II D5.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, s’est vanté lundi que le « Le déploiement de sous-marins nucléaires lanceurs de missiles balistiques (SNLE) américains sur la péninsule coréenne est un exemple d’action démontrant que la dissuasion étendue des États-Unis contre la République de Corée sera fermement mise en œuvre.

Cette année, Pyongyang et Washington ont multiplié les provocations présumées l’une contre l’autre, notamment une série d’essais de missiles par la Corée du Nord et des exercices militaires à grande échelle par les forces américaines et sud-coréennes. Les responsables nord-coréens ont affirmé qu’ils devaient continuer à montrer la puissance militaire de leur pays, y compris son programme d’armes nucléaires, pour assurer la paix et la stabilité face à l’escalade des menaces du « Américains ressemblant à des gangsters ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche aux journalistes que Washington était disposé à tenir des pourparlers de paix avec la Corée du Nord. Le chef de la politique étrangère nord-coréenne Kim Yo-jong, sœur du dirigeant Kim Jong-un, a rejeté l’offre un jour plus tard et a déclaré qu’il serait insensé d’abandonner définitivement le programme d’armes nucléaires de Pyongyang en échange de concessions que les États-Unis pourraient rapidement annuler.

La semaine dernière, la Corée du Nord a lancé la dernière version de son missile balistique intercontinental, le Hwasong-18 à combustible solide, dans une démonstration de force après que Pyongyang a accusé les États-Unis de faire voler un avion espion au-dessus de sa zone économique exclusive.

Une nouvelle ride s’est ajoutée aux tensions mardi, lorsqu’un soldat américain a volontairement traversé la frontière nord-coréenne lors d’une tournée d’orientation dans la zone de sécurité conjointe de Panmunjom. Il a été placé en garde à vue par les autorités nord-coréennes. Le Commandement des Nations Unies, qui supervise la zone démilitarisée à la frontière, a déclaré qu’il travaillait avec l’armée nord-coréenne. « pour résoudre cet incident. »