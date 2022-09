La Corée du Nord qualifie l’observateur de l’ONU sur sa question des droits de “marionnette” des États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a qualifié le principal expert de l’ONU sur les droits de l’homme du pays de “marionnette” des États-Unis, avertissant vendredi qu’elle ne tolérera pas un complot mené par les États-Unis pour utiliser la question des droits pour renverser son système politique.

La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute critique extérieure de son bilan en matière de droits, la qualifiant de provocation visant à diffamer son gouvernement dirigé par la même famille depuis plus de 70 ans.

Sa dernière réaction survient alors qu’Elizabeth Salmón, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme du Nord, effectue sa première visite en Corée du Sud cette semaine pour rencontrer des responsables, des militants et des transfuges nord-coréens depuis sa nomination le mois dernier.

Dans sa déclaration inaugurale, Salmón a déclaré que les Nord-Coréens sont confrontés à “des difficultés nouvelles et plus graves” en raison de graves freins liés à la pandémie qui se sont ajoutés à des abus de plusieurs décennies, qui, selon elle, ne doivent pas être négligés. Elle s’est dite convaincue que la solidarité internationale devrait être mobilisée de manière plus décisive pour protéger les droits de l’homme en Corée du Nord.

Vendredi, un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié une déclaration critiquant le rapporteur de l’ONU sans mentionner directement son nom.

La déclaration accusait Salmón de faire preuve “d’ignorance et d’une vision biaisée”. Il lui a reproché d’avoir fait “des remarques imprudentes impardonnables empiétant sur notre système inviolable et nos droits souverains” lors de sa visite en Corée du Sud.

La déclaration a également accusé Washington d’être derrière Salmón, déclarant : “Nous savons bien que les États-Unis étendent profondément leurs tentacules sur (son) dos”.

“Le racket des ‘droits de l’homme’ des États-Unis et d’autres forces hostiles n’a rien à voir avec la garantie des vrais droits de l’homme et n’est rien d’autre que le moyen hostile le plus politisé pour ternir l’image digne de (la Corée du Nord)”, indique le communiqué.

« (La Corée du Nord) ne pardonnera jamais le racket des « droits de l’homme » des États-Unis et de ses forces vassales… qui vise à renverser son système social.

Le ministère du Nord a répété une position antérieure selon laquelle il ne reconnaîtra jamais ni ne traitera avec aucun rapporteur spécial de l’ONU sur ses droits de l’homme. Les prédécesseurs de Salmón se sont vu refuser l’accès à la Corée du Nord, qui, selon les observateurs, a défié les tentatives extérieures de trouver des informations plus indépendantes et crédibles sur les violations des droits.

La déclaration en anglais du Nord faisait référence à Salmón, un Péruvien, comme un il. Les dépêches anglaises du Nord contiennent parfois des fautes de grammaire. Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les relations avec la Corée du Nord, a déclaré qu’il pensait que la déclaration de vendredi faisait clairement référence à Salmón, qui est la première femme nommée à ce poste.

Le Nord a également publié une déclaration en coréen sur le saumon, mais le coréen n’a pas de pronoms de genre.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Kim Tong-hyung, a contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press