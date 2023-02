La Corée du Nord qualifie les exercices américains et sud-coréens de “ligne rouge extrême”

La Corée du Nord a exprimé sa colère face aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est rendu en Corée du Sud pour promettre une augmentation des moyens militaires.

La Corée du Sud et les États-Unis soutiennent que les exercices sont de nature défensive.

La Corée du Nord a fustigé la Corée du Sud et les États-Unis pour leurs exercices militaires conjoints, affirmant que les exercices ont poussé la situation sur la péninsule coréenne à une “ligne rouge extrême” et ont menacé de transformer la région en un “énorme arsenal de guerre et un plus zone de guerre critique ».

La déclaration nord-coréenne, publiée jeudi, a également menacé la réponse “la plus dure” et a déclaré que Pyongyang n’était pas intéressé par le dialogue tant que Washington poursuivait ce qu’il appelait des politiques “hostiles”.

L’avertissement de Pyongyang est intervenu quelques jours après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est rendu à Séoul et s’est engagé à accroître le déploiement par Washington de moyens militaires avancés dans la péninsule coréenne, y compris des avions de chasse et des porte-avions, alors qu’il renforce la formation conjointe et la planification opérationnelle avec la Corée du Sud. .

La déclaration nord-coréenne, attribuée à un porte-parole non identifié de son ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l’expansion des exercices alliés menaçait de transformer la péninsule coréenne en un “énorme arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique”.

Le communiqué indique que Pyongyang est prêt à contrer tout défi militaire à court ou à long terme des alliés avec la “force nucléaire la plus écrasante”.

“La situation militaire et politique dans la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême en raison des manœuvres de confrontation militaire imprudentes et des actes hostiles des États-Unis et de leurs forces vassales”, a déclaré le porte-parole.

“La RPDC adoptera la réaction la plus dure à toute tentative militaire des États-Unis sur le principe” arme nucléaire pour arme nucléaire et une confrontation tous azimuts pour une confrontation tous azimuts ! “”, a déclaré le porte-parole, faisant référence au pays par son nom officiel. , la République populaire démocratique de Corée.

“Si les Etats-Unis continuent d’introduire des actifs stratégiques dans la péninsule coréenne et ses environs, la RPDC précisera sans faute ses activités de dissuasion en fonction de leur nature”, a ajouté le porte-parole.

Pendant des décennies, la Corée du Nord a décrit les exercices militaires combinés des États-Unis avec la Corée du Sud comme des répétitions pour une éventuelle invasion, bien que les alliés aient décrit ces exercices comme défensifs.

En 2022, la Corée du Nord a intensifié ses propres démonstrations d’armes alors que les alliés reprenaient leur entraînement à grande échelle qui avait été réduit pendant des années.

Les actions de la Corée du Nord comprenaient une série de lancements de missiles et d’artillerie qu’elle a décrits comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines.

Jeon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré que le ministère n’avait pas de commentaire immédiat en réponse à la déclaration nord-coréenne.

Il a déclaré que les derniers exercices aériens des alliés – qui ont eu lieu mercredi et impliquaient des bombardiers américains B-1B et des avions de combat F-22 et F-35 – visaient à démontrer la crédibilité de la “dissuasion étendue” des États-Unis, faisant référence à un engagement à utiliser toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires, pour défendre la Corée du Sud.

Il a refusé de révéler le nombre exact d’avions sud-coréens et américains impliqués dans l’exercice.

Ces derniers mois, la Corée du Sud a demandé des assurances plus solides que les États-Unis utiliseront rapidement et de manière décisive leurs capacités nucléaires pour protéger leur allié face à une attaque nucléaire nord-coréenne.

Plus de 28 500 soldats américains sont basés en Corée du Sud en héritage de la guerre de Corée de 1950-1953, qui s’est terminée par un armistice plutôt que par un traité de paix.

Lors d’une conférence politique en décembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à une “augmentation exponentielle” des ogives nucléaires, à la production de masse d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud et au développement de missiles à longue portée plus puissants conçus pour atteindre les États-Unis. continentale.

Les experts disent que la poussée nucléaire de Kim vise à forcer les États-Unis à accepter l’idée de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire, puis à négocier des concessions économiques indispensables en position de force.

Les négociations nucléaires entre la Corée du Nord et les États-Unis ont déraillé depuis 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions économiques imposées par Washington contre la Corée du Nord en échange de mesures prises par Pyongyang pour mettre fin à ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.

Le porte-parole nord-coréen a déclaré que Pyongyang n’était intéressé par aucun contact ou dialogue avec les États-Unis tant qu’il maintiendrait sa “politique hostile et sa ligne de confrontation”, accusant Washington de maintenir les sanctions et la pression militaire pour forcer la Corée du Nord à “se désarmer unilatéralement”.