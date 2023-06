La Corée du Nord qualifie l’échec du lancement d’un satellite espion de « lacune la plus grave » et promet un deuxième lancement

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les hauts responsables nord-coréens ont promis de faire pression pour une deuxième tentative de lancement d’un satellite espion alors qu’ils ont qualifié le premier lancement de leur pays, et échoué, le mois dernier de « lacune la plus grave » de cette année et ont sévèrement critiqué les responsables. , ont rapporté lundi les médias officiels.

Fin mai, une fusée nord-coréenne transportant un satellite de reconnaissance militaire s’est écrasée peu après le décollage, posant un revers aux efforts du dirigeant Kim Jong Un pour acquérir un système de surveillance basé dans l’espace afin de mieux surveiller les États-Unis et la Corée du Sud.

L’échec du lancement et les efforts nord-coréens pour moderniser ses arsenaux d’armes ont été longuement discutés lors d’une réunion du parti au pouvoir de trois jours qui s’est terminée dimanche, en présence de Kim et d’autres hauts responsables.

Une longue dépêche de l’Agence centrale de presse coréenne sur la réunion n’a pas clairement indiqué qui a pris la parole, mais a déclaré qu’un rapport sur la réunion « critiquait amèrement les responsables qui ont mené de manière irresponsable les préparatifs du lancement du satellite ».

Le rapport énonce des tâches pour les responsables et les scientifiques pour tirer la leçon de l’échec du lancement, trouver la cause de l’écrasement de la fusée et réussir son lancement dans un court laps de temps, a déclaré KCNA.

Il n’a pas précisé exactement quand la Corée du Nord pourrait tenter un deuxième lancement. Mais l’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré plus tôt aux législateurs qu’il faudrait probablement « plus de plusieurs semaines » à la Corée du Nord pour déterminer ce qui n’a pas fonctionné lors du lancement raté.

Les groupes de surveillance nord-coréens n’ont signalé aucune purge ou licenciement de scientifiques ou d’autres personnes impliquées dans l’échec du lancement. Les observateurs disent que Kim a bien traité les scientifiques et les techniciens travaillant dans le programme de développement d’armes du pays, bien qu’il ait orchestré une série d’exécutions ou de purges très médiatisées de hauts fonctionnaires pour renforcer son emprise sur le pouvoir au début de son règne.

Un satellite espion fait partie de plusieurs actifs militaires de haute technologie que Kim s’est publiquement engagé à acquérir pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité dirigée par les États-Unis. Les autres systèmes d’armes que Kim souhaite posséder sont un missile à plusieurs ogives, un sous-marin nucléaire, un missile balistique intercontinental à propergol solide et un missile hypersonique.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles, dont certains étaient liés au développement d’un satellite espion et d’autres armes puissantes sur la liste de souhaits de Kim.

En avril, la Corée du Nord a testé pour la première fois un missile balistique intercontinental à combustible solide. Le carburant de ces missiles est déjà chargé à l’intérieur, ils sont donc plus mobiles que les fusées utilisant un propulseur liquide et sont plus difficiles à détecter pour les étrangers avant le lancement.

Au cours de la réunion du parti, les membres du Politburo ont revendiqué de « grands progrès » dans les efforts visant à étendre l’arsenal d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, qui, selon eux, soutiennent la politique du gouvernement consistant à maintenir une « confrontation frontale » contre ses ennemis, a déclaré KCNA.

Les membres du Politburo ont également analysé la « situation sécuritaire extrêmement détériorée » dans la région causée par les « mouvements de guerre imprudents » de ses rivaux, faisant apparemment référence aux exercices militaires étendus entre les États-Unis et la Corée du Sud, selon le rapport. Il a déclaré qu’ils avaient approuvé à l’unanimité des plans de contre-action non spécifiés.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont étendu leurs exercices militaires en réponse à l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord et avertissent que toute tentative d’utiliser des armes nucléaires entraînerait la fin du gouvernement de Kim Jong Un.

Les membres du Politburo nord-coréen ont défini des « tâches importantes » non spécifiées pour défendre les intérêts nationaux et renforcer la solidarité avec les pays qui sont « opposés à la stratégie de brigandage des États-Unis pour la suprématie mondiale », a déclaré KCNA.

La Corée du Nord a poussé à renforcer les relations avec la Russie au cours de la guerre en Ukraine. Il blâme les États-Unis pour la crise et accuse l’Occident de poursuivre une « politique hégémonique », affirmant que la Russie était justifiée d’utiliser une action militaire en Ukraine pour se protéger.

La Corée du Nord a également cherché à renforcer ses liens avec la Chine, son principal allié et bouée de sauvetage économique qui est enfermée dans une rivalité stratégique intensifiée avec les États-Unis sur le commerce, la technologie et l’influence régionale.

La Russie et la Chine, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU disposant d’un droit de veto, ont bloqué à plusieurs reprises les tentatives des États-Unis et d’autres de durcir les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord pour ses essais de missiles.

La réunion du parti a également discuté des efforts nationaux pour améliorer l’économie en difficulté de la Corée du Nord, qui, selon les experts, a été encore plus mise à rude épreuve par les fermetures de frontières liées à la pandémie.

KCNA a déclaré que des progrès avaient été accomplis dans les efforts visant à améliorer la production agricole et à relancer la production dans les industries métallurgiques et chimiques, bien qu’il ait reconnu des lacunes non précisées. KCNA a revendiqué des progrès dans le domaine de la construction, citant un projet de construction de dizaines de milliers de nouvelles maisons dans la capitale, Pyongyang.

Il est pratiquement impossible de vérifier les affirmations du Nord, l’un des pays les plus secrets au monde. Les experts disent qu’il n’y a aucun signe de troubles sociaux ou de famine en Corée du Nord malgré les difficultés causées par la pandémie et que le contrôle absolu de Kim sur ses 26 millions d’habitants reste inchangé.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press