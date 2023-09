La Corée du Nord a qualifié lundi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol de « type avec un cerveau de poubelle » et d' »idiot diplomatique », lui reprochant d’avoir utilisé un discours à l’ONU pour lancer un avertissement sur l’approfondissement des liens militaires du Nord avec la Russie.

Dans un discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, Yoon a déclaré que la Corée du Sud « ne resterait pas les bras croisés » si la Corée du Nord et la Russie acceptaient des accords sur les armes qui constitueraient une menace pour le Sud.

Le voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Russie au début du mois pour rencontrer le président Vladimir Poutine et visiter des sites militaires clés a suscité l’inquiétude internationale quant à une éventuelle tentative de la Corée du Nord d’obtenir des technologies nucléaires et militaires sophistiquées en échange de la reconstitution du stock d’armes conventionnelles de la Russie, épuisé par son guerre avec l’Ukraine.

« Le traître fantoche Yoon Suk Yeol, même lors de la 78e Assemblée générale de l’ONU, a calomnié de manière malveillante les relations entre (la Corée du Nord) et la Russie », a déclaré l’agence de presse officielle nord-coréenne dans un commentaire.

Sans aborder les inquiétudes concernant un éventuel accord d’armement avec la Russie, KCNA a déclaré qu’il était « tout à fait naturel » et un « droit légitime » pour les pays voisins de maintenir des liens étroits les uns avec les autres.

« Il va de soi qu’un tel gars avec un cerveau de poubelle ne peut pas comprendre la signification profonde et énorme du développement des relations amicales (Corée du Nord)-Russie », a déclaré KCNA. « Personne au monde ne prêterait l’oreille à la crise hystérique du traître fantoche Yoon Suk Yeol, qui ne porte que la réputation honteuse d' »immature politique », d' »idiot diplomatique » et de « directeur général incompétent ».

Koo Byoungsam, porte-parole du ministère de l’Unification de la Corée du Sud, a déclaré que les insultes de KCNA démontraient le « système de qualité inférieure de la Corée du Nord, qui manque d’étiquette de base et de bon sens ».

Depuis son entrée en fonction l’année dernière, Yoon, un ancien procureur conservateur, a cherché à renforcer l’alliance militaire de la Corée du Sud avec les États-Unis, suscitant une réaction de colère de la part de la Corée du Nord. La dépêche de KCNA de lundi a accusé Yoon d’avoir « volontairement agi comme un trompettiste et un haut-parleur servile pour les États-Unis ».

Lundi également, les marines sud-coréenne et américaine ont entamé trois jours d’exercices navals conjoints au large de la côte est de la péninsule coréenne pour améliorer leur capacité opérationnelle conjointe, selon la marine sud-coréenne. La Corée du Nord considère les exercices militaires sud-coréens et américains comme des répétitions d’invasion et réagit généralement par ses propres tests de missiles.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont averti que la Russie et la Corée du Nord seraient confrontées à des conséquences indéfinies si elles concluaient des accords de transfert d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout commerce d’armes avec la Corée du Nord. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a soutenu ces résolutions de l’ONU.

Dans son discours à l’ONU mercredi dernier, Yoon a déclaré : « Il est paradoxal qu’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, chargé d’être le gardien ultime de la paix mondiale, mène la guerre en envahissant une autre nation souveraine et reçoive des armes et des munitions d’un régime qui manifestement viole les résolutions du Conseil de sécurité.

Yoon a déclaré que si la Corée du Nord « acquiert les informations et la technologie nécessaires » pour renforcer ses armes de destruction massive en échange de la fourniture d’armes conventionnelles à la Russie, cela serait également inacceptable.

La Corée du Nord est connue pour ses invectives grossières contre les dirigeants sud-coréens et américains. Il a qualifié respectivement les précédents présidents sud-coréens Lee Myung-bak et Park Geun-hye de « rat » et de « prostituée ». Il a décrit l’ancien président américain Donald Trump comme « un idiot américain mentalement dérangé » et a traité Barack Obama de singe.