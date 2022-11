La Corée du Nord qualifie Guterres de l’ONU de “marionnette des États-Unis” après son lancement

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord a qualifié le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de “marionnette des États-Unis” alors qu’elle critiquait le chef de l’ONU pour s’être joint à la condamnation par les États-Unis du récent test de missile balistique intercontinental du Nord.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a publié plus tôt une déclaration condamnant fermement le lancement de l’ICBM par la Corée du Nord vendredi et réitérant son appel au Nord à “s’abstenir immédiatement de toute autre action provocatrice”. La déclaration de Guterres est intervenue après que les États-Unis et d’autres pays ont émis des critiques similaires sur le test ICBM du Nord qui a montré un potentiel de frappe n’importe où sur le continent américain.

“Je prends souvent le secrétaire général de l’ONU pour un membre de la Maison Blanche américaine ou de son département d’Etat”, a déclaré le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui dans un communiqué diffusé par les médias d’Etat. “J’exprime mon profond regret quant au fait que le secrétaire général de l’ONU ait adopté une attitude très déplorable, inconsciente du but et des principes de la Charte des Nations Unies et de sa mission propre qui est de maintenir l’impartialité, l’objectivité et l’équité dans tous les domaines.”

Choe a accusé Guterres d’avoir négligé les États-Unis et ses alliés en soumettant le test ICBM du Nord au Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant que “cela prouve clairement qu’il est une marionnette des États-Unis”.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu une réunion d’urgence lundi matin sur le lancement de l’ICBM par la Corée du Nord à la demande du Japon. Mais on ne sait pas s’il peut imposer de nouvelles sanctions économiques à la Corée du Nord parce que la Chine et la Russie, deux des membres du Conseil disposant du droit de veto, se sont opposées aux précédentes mesures des États-Unis et de leurs alliés pour durcir les sanctions contre le Nord pour ses tests interdits de missiles balistiques. plus tôt cette année.

Dimanche, les hauts diplomates des principales démocraties industrialisées du monde ont publié une déclaration conjointe appelant à des mesures énergiques du Conseil de sécurité de l’ONU en réaction au lancement de missiles nord-coréens. “Les actions (de la Corée du Nord) exigent une réponse unie et robuste de la part de la communauté internationale, y compris la nécessité de nouvelles mesures importantes à prendre par le Conseil de sécurité de l’ONU”, a déclaré le communiqué des ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept (Canada, France). , l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le lancement de l’ICBM de vendredi était le dernier en date de la série torride d’essais de missiles en cours en Corée du Nord qui, selon les experts, vise à renforcer sa capacité nucléaire et à accroître son influence dans la diplomatie future.

La Corée du Nord a déclaré que le dirigeant Kim Jong Un avait observé le lancement vendredi de son missile Hwasong-17 et l’avait qualifié d’autre arme “fiable et de capacité maximale” pour contenir les menaces militaires américaines. Certains experts affirment que le Hwasong-17 est toujours en cours de développement, mais qu’il s’agit du missile à plus longue portée du Nord et qu’il est conçu pour transporter plusieurs ogives nucléaires afin de vaincre les systèmes de défense antimissile américains.

La Corée du Nord a fait valoir que ses activités de test sont un avertissement aux États-Unis et à la Corée du Sud concernant leur série d’exercices militaires que le Nord considère comme une répétition d’invasion. Washington et Séoul ont maintenu que leurs exercices étaient de nature défensive.

Dans sa déclaration de lundi, Choe a de nouveau défendu les essais de missiles de son pays, les qualifiant d'”exercice légitime et juste du droit à l’autodéfense” contre les “répétitions de guerre nucléaire provocatrices” des États-Unis et de leurs alliés. Elle a dit que c’était « des plus étonnants et déplorables pour moi », car António Guterres blâmait toujours la Corée du Nord pour une récente flambée de tensions dans la péninsule coréenne, et non les États-Unis.

Un jour avant le test ICBM de son pays, Choe a menacé de lancer des réponses militaires “plus féroces” aux mesures prises par les États-Unis pour renforcer leur engagement en matière de sécurité envers la Corée du Sud et le Japon.

Hyung-jin Kim, Associated Press