La Corée du Nord promet une réponse militaire « féroce » aux exercices américains

Pyongyang a averti que Washington “fait un pari qu’il regrettera” en poursuivant les exercices militaires conjoints

La Corée du Nord s’est engagée à intensifier ses réponses aux exercices militaires américains et alliés sur la péninsule coréenne, affirmant qu’une récente vague d’exercices n’a fait qu’aggraver les tensions dans la région et inciterait “plus féroce” contre-mesures.

Dans une déclaration publiée jeudi par l’Agence centrale de presse coréenne, le ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui a commenté un sommet tenu entre Washington, Séoul et Tokyo ce week-end, au cours duquel les alliés se sont engagés à renforcer l’armée “dissuasion” contre la RPDC après des semaines d’exercices controversés et une série de tests de missiles, de roquettes et d’artillerie par Pyongyang en réponse.

Choe a déclaré que les liens de sécurité de plus en plus étroits entre les trois États – ainsi que les récents “Exercices de guerre à grande échelle pour l’agression” – ne ferait que “conduire la situation sur la péninsule coréenne dans une phase plus imprévisible.”

“Plus les États-Unis se concentrent sur le “renforcement de la dissuasion étendue” de leurs alliés, et plus ils renforcent leurs activités militaires provocatrices et prétentieuses sur la péninsule coréenne et dans la région, plus notre réponse militaire sera féroce en proportion directe avec cela. “, poursuit le FM, ajoutant “L’Amérique se rendra compte qu’elle prend un pari qu’elle regrettera” et bientôt “nous approcher comme une menace plus sérieuse, réaliste et inévitable.”

Le président américain Joe Biden a rencontré ses homologues sud-coréen et japonais en marge du sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge le week-end dernier. Avant les pourparlers, Biden a déclaré que l’alliance à trois était “plus important qu’il ne l’a jamais été” compte tenu de l’augmentation “provocations” par la Corée du Nord, faisant référence aux centaines de munitions lancées par la RPDC comme une démonstration de force contre plusieurs séries d’exercices militaires conjoints ces derniers mois.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon auraient également discuté des moyens de “augmenter la pression” sur Pyongyang lors du sommet du G20 en cours à Bali, en Indonésie, dans l’espoir de “construire une coalition plus large d’États partageant les mêmes idées” pour contrer la Corée du Nord.

Après plusieurs années de calme relatif, la Corée du Nord a effectué un nombre record de lancements de missiles en 2022, reprenant les essais d’armes à la suite d’un moratoire auto-imposé convenu lors des négociations avec le président américain de l’époque, Donald Trump, en 2018. Les manifestations semblent s’être intensifiées au fil des ans. fois, avec Pyongyang envoyant un missile sur le territoire japonais pour la première fois en cinq ans en octobre, et en lançant un missile balistique intercontinental (ICBM) nouvellement développé dans la mer plus tôt ce mois-ci au milieu d’exercices aériens massifs américano-sud-coréens.

