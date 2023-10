La Corée du Nord promet une réponse ferme au rapport du Pentagone qui le qualifie de menace « persistante »

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a critiqué les États-Unis à la suite d’un récent rapport du Pentagone qui le qualifiait de menace « persistante » en raison des armes de destruction massive, affirmant mercredi qu’elle contrecarrerait toute agression ou provocation américaine avec « la plus écrasante des mesures ». et une stratégie de réponse durable.

La semaine dernière, le Pentagone a publié la version non classifiée de sa « Stratégie 2023 de lutte contre les armes de destruction massive » décrivant les défis posés par les ADM et les méthodes pour y faire face. Le rapport indique que même si la Chine et la Russie présentent « les principaux défis en matière d’ADM », la Corée du Nord, l’Iran et les organisations extrémistes violentes restent des « menaces régionales persistantes » auxquelles il faut également s’attaquer.

De telles descriptions américaines de la Corée du Nord et de la réaction de colère du Nord ne sont pas inhabituelles. Mais le dernier échange intervient alors que les inquiétudes grandissent selon lesquelles la Corée du Nord fait pression pour un accord de transfert d’armes avec la Russie, en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Les États-Unis viennent de révéler leur dangereuse intention d’agression visant à violer gravement la souveraineté et la sécurité de (la Corée du Nord) et d’autres États souverains indépendants en les menaçant avec des armes de destruction massive, et de réaliser leur folle ambition de s’emparer de l’hégémonie militaire mondiale », a déclaré un porte-parole non identifié. C’est ce qu’a déclaré le ministère nord-coréen de la Défense dans un communiqué diffusé par les médias d’État.

L’armée nord-coréenne « contrecarrera la stratégie militaire et les provocations de l’agresseur impérialiste américain avec la stratégie de réponse la plus écrasante et la plus soutenue », indique le communiqué.

Le programme nucléaire de la Corée du Nord est devenu plus urgent depuis que le pays a promulgué l’année dernière une loi autorisant l’utilisation préventive des armes nucléaires. Depuis le début de l’année 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles, dont beaucoup impliquant des armes à capacité nucléaire potentiellement capables de cibler les États-Unis et la Corée du Sud.

La semaine dernière, le parlement nord-coréen a amendé la constitution du pays pour y inclure la loi nucléaire, signe que le Nord renforce encore sa doctrine nucléaire. Au cours de la réunion parlementaire, le dirigeant Kim Jong Un a appelé à une augmentation exponentielle de la production d’armes nucléaires et à ce que son pays joue un rôle plus important dans une coalition de nations affrontant les États-Unis dans une « nouvelle guerre froide ».

Le ministère sud-coréen de la Défense a averti mercredi dans un communiqué que toute tentative de la Corée du Nord d’utiliser des armes nucléaires entraînerait la fin du gouvernement Kim. Il a déclaré que l’inclusion par la Corée du Nord de la loi nucléaire dans sa constitution aggraverait encore davantage son isolement international et les souffrances de sa population.

Le rapport du Pentagone a cité la loi nucléaire nord-coréenne pour expliquer sa menace pour la sécurité. Le rapport indique que la Corée du Nord développe des capacités nucléaires mobiles qui mettent en danger le territoire américain ainsi que ses alliés et partenaires régionaux.

Le rapport indique également que la Corée du Nord possède jusqu’à plusieurs milliers de tonnes d’agents de guerre chimique et la capacité de produire des agents neurotoxiques, vésicants et étouffants. Les méthodes potentielles de déploiement chimique de la Corée du Nord incluent l’artillerie, les missiles balistiques et les forces non conventionnelles.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont réagi à l’avancée de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord en élargissant leurs exercices militaires conjoints et en déployant temporairement des bombardiers américains à longue portée et un sous-marin nucléaire. La Corée du Nord qualifie de telles démarches de graves provocations qui l’obligent à renforcer davantage son programme nucléaire.

Le ministère nord-coréen de la Défense a déclaré dans un communiqué que le terme « menace persistante » convenait mieux aux États-Unis, citant l’intensification de ses exercices militaires avec la Corée du Sud et le déploiement du sous-marin nucléaire qui, selon lui, transportait des armes « suffisamment grandes pour détruire totalement ». un seul État. »

En septembre, Kim s’est rendu dans l’extrême-est de la Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine et visiter des sites militaires clés. La Corée du Nord et la Russie ont déclaré que le voyage visait à renforcer leur coopération, mais aucune des deux parties n’a divulgué de détails.

Les responsables et experts étrangers estiment que la Corée du Nord espère obtenir des technologies russes avancées pour l’aider à développer des satellites espions, des sous-marins à propulsion nucléaire et de puissants missiles à longue portée en échange de la fourniture à la Russie d’armes conventionnelles épuisées par sa guerre avec l’Ukraine.