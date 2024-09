La Corée du Nord promet d’étendre son arsenal nucléaire — RT World News

Pyongyang doit continuer à améliorer ses capacités militaires pour enrayer « l’expansion inconsidérée » de l’Occident, a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La Corée du Nord envisage d’augmenter son stock d’armes nucléaires pour contrer les menaces posées par les États-Unis et leurs alliés, a déclaré le dirigeant du pays, Kim Jong-un.

Dans un discours prononcé mardi à l’occasion du 76e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, Kim a souligné que Pyongyang devait continuer à renforcer ses capacités de défense, citant « expansion inconsidérée du système des blocs militaires menée par les États-Unis. »

À la lumière de ce processus, « la conclusion évidente est que la force nucléaire de [North Korea] et la capacité de l’utiliser correctement pour garantir le droit de l’État à la sécurité à tout moment devrait être perfectionnée de manière plus approfondie », Kim a déclaré, cité par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA).

Par conséquent, a-t-il poursuivi, Pyongyang est « augmenter le nombre d’armes nucléaires par progression géométrique », ajoutant que son pays « redoublera… ses mesures et ses efforts pour que toutes les forces armées de l’État, y compris la force nucléaire, soient pleinement prêtes au combat. »

Dans le même temps, il a noté que la Corée du Nord est « un État responsable doté d’armes nucléaires » qui entend utiliser son arsenal atomique uniquement à des fins d’autodéfense.

En juin, la Corée du Nord a accusé les États-Unis et ses principaux alliés régionaux, le Japon et la Corée du Sud, d’avoir forgé une alliance en Asie qui présente de fortes similitudes avec l’OTAN, et a dénoncé ce qu’elle a appelé la « politique étrangère de l’Occident ». « démonstration de force militaire imprudente et provocatrice ». Ces commentaires interviennent alors que les États-Unis et leurs alliés mènent régulièrement des exercices militaires autour de la péninsule coréenne, que Pyongyang considère comme une répétition en vue d’une éventuelle invasion.

Dans ce contexte, la Corée du Nord procède régulièrement à des essais de lancement de missiles. En juillet, Pyongyang a affirmé avoir testé un nouveau missile balistique tactique, le Hwasongpho-11Da-4.5, qui serait capable de transporter une charge nucléaire surdimensionnée de 4,5 tonnes et de frapper des cibles à une distance d’environ 500 km.















On estime que la Corée du Nord possède actuellement une cinquantaine d’ogives nucléaires. En 2022, le pays a modifié sa constitution pour stipuler qu’il a le droit de lancer une frappe nucléaire préventive pour se protéger, Kim affirmant que cette décision remettrait en cause le statut nucléaire de Pyongyang. « irréversible. »